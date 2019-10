Zur Wahl zum Jugendwort des Jahres treten heuer die folgenden Begriffe an:

Ehrenmann / Ehrenfrau

nice

rauskickeln

Influenzer / Influenzerin

tu normal

abloosen

brexiten

random

Die NÖN hat sich in der St. Pöltner Innenstadt umgehört und direkt bei denen nachgefragt, die diese Worte laut dem Forschungszentrums Österreichisches Deutsch am häufigsten verwenden – bei den Jugendlichen. „Also Ehrenmann und nice sag‘ ich schon. Aber brexiten und rauskickeln habe ich noch nie gehört, das klingt ja auch nicht mal gut“, meint Lisa. „Mein Jugendwort wäre definitiv Schetti – so nenne ich gute Freunde.“ Auch Niklas stimmt ihr zu. „Das alte Jugendwort Ehrenmann (Anm. Jugendwort 2018 in Deutschland) nutze ich selber oft. Sonst auch Bro und Chill. Vom Rest halte ich aber nichts.“ Auch Florian meint: „Wir sagen oft ‚du Wurf‘ und Ehrenmann. Das wären also meine Jugendwörter. Dezent ärgerlich oder rauskickeln hätte ich noch nie gehört.“ Michelle, Alina und Leonie sind sich einig: „Abloosen und brexiten kennen wir nicht. Ehrenmann und nice schon, das sagen wir selbst auch manchmal. Unser Jugendwort wäre aber auf jeden Fall fix!“

Anhand der Meinungen der Befragten lassen sich schon klare Tendenz hinzu den Wörtern „Ehrenmann/Ehrenfrau“ und „nice“ feststellen. Wolfgang Juterschnig, Landesjugendreferat ist sich mit der Jugend: Info Niederösterreich einig, dass sie den Begriff „Influenzer/Influenzerin“ als Jugendwort des Jahres 2019 sehen würden. „Nicht, dass es jetzt so ein tolles Modewort wäre, aber die Jugend ist sich - denken wir - sehr bewusst, welchen Einfluss Social Media und Internet in der heutigen Lebenswelt haben. Positiv und negativ“, meint der Landesjugendreferent. „Deshalb ist der/die Influencer/Influencerin jemand, der mit der Jugend in ständigem Kontakt steht und auch konkret Einfluss nehmen kann.“ Zwar würde es vielleicht „coolere Begriffe“ geben, dennoch sei der Einfluss von Social Media und Internet für die tägliche Lebenswelt der Jugendlichen ein Fixpunkt.

Mit 4. Dezember wird bekannt gegeben welcher Begriff zum Jugendwort des Jahres 2019 gewählt wurde. Interessierte können unter www.oedeutsch.at/OEWORT/ abstimmen.