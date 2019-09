„Ich bewundere den Mut dieser jungen Menschen, die sich auf eine neue Kultur, ein neues Umfeld, ein neues Leben einlassen“, so Jugend-Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister. Bereits jetzt gibt es in Niederösterreich zahlreiche Einrichtungen wie Jugendzentren, Schulen, Jugendhäuser und Gemeinden, die Freiwillige bei sich beherbergen. Noch in diesem Jahr startet ein Projekt in niederösterreichischen Pflegezentren, die als Unterstützung bei der Freizeitgestaltung älterer Menschen, europäische Freiwillige zu sich in die Einrichtung holen.

Neue Freiwillige im Herbst

Die Jugend:info NÖ ist als Regionalstelle der Nationalagentur ERASMUS+ für die Begleitung und Koordinierung vieler Freiwilligenaufenthalte in Niederösterreich zuständig und empfängt im Herbst 2019 zum wiederholten Male junge Freiwillige. Die Aufgaben sind vielfältig. Von Katastrophenvorsorge oder Mithilfe beim Wiederaufbau nach Naturkatastrophen, über Hilfe in sozialen Einrichtungen bis zur Unterstützung von Menschen bei der Bewältigung persönlicher Probleme ist beinahe alles möglich. Natürlich stehen auch in allen anderen Ländern der EU die Türen offen für junge Menschen aus Niederösterreich, die bereit sind, sich auf dieses Abenteuer einzulassen.

Anfrage bei Jugend:info NÖ

Für Anfragen von Gemeinden, Organisationen und vor allem auch von jungen Menschen, die einen Freiwilligendienst absolvieren wollen, steht die Jugend:info NÖ zur Verfügung. „In einer Zeit, die von jungen Menschen sehr viel Flexibilität und schnelle Entscheidungen fordert, ist Freiwilligendienst mit dem Europäischen Solidaritätskorps eine Möglichkeit, sich aus der Komfortzone herauszubewegen und seine Lebensplanung aus der Entfernung zu beobachten und zu beurteilen“, ist Landesrätin Teschl-Hofmeister überzeugt.