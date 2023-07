Österreich in Love: Parship-Studie über das Liebesleben

Aus dem Sommer Love Report 2023 von Parship ging hervor, dass es in Niederösterreich und dem Burgenland die meisten Partnerschaften gibt. Eine genaue Erklärung dafür gibt es nicht, es wird aber gemutmaßt, dass dies am Alter der Bevölkerung liegt. Demnach leben in Niederösterreich ältere Menschen als beispielsweise in Salzburg, weshalb es auch langjährigere Beziehungen gibt.

Von Schmetterlingen im Bauch zur Beziehung

Laut aktueller Umfrage ist für knapp 60 Prozent der Österreicherinnen und Österreicher ein tiefes “Wir-Gefühl” Grundvoraussetzung für eine glückliche Partnerschaft. Sie wollen mit all ihren Eigenheiten und Schwächen akzeptiert werden und sich bei dem/der Partner/in geborgen bzw. zu Hause fühlen. Für 51 Prozent war der Hauptgrund, eine Partnerschaft einzugehen, dass “von Anfang an große Nähe und Vertrauen da war”.

Finanzielle Unabhängigkeit in Beziehungen weniger wichtig

Dieselben Werte und Einstellungen sowie ein gleicher Humor warenzweitrangigg. Finanzielle Absicherung durch den Partner spiele laut Umfrage in Österreich eine eher geringere Rolle in der Partnersuche. Wobei Singles viel Wert darauflegen, finanziell unabhängig zu sein, verblasst diese Einstellung in einer Beziehung. Parship-Psychologin Caroline Erb erklärt anfängliche Verliebtheit: „Verliebtheit ist ein psychischer und physischer Ausnahmezustand, bei dem alle Sinne angesprochen werden. Die Gedanken kreisen oft Tag und Nacht um den geliebten Menschen. Gerade am Anfang des Kennenlernens kommt es auf viele Faktoren an, nämlich ob mich jemand zum Lachen bringt, mich körperlich anzieht, mir vertraut erscheint und mir in puncto Werten und Einstellungen ähnlich ist. Authentisch sein zu können und so akzeptiert zu werden, wie man ist, stärkt das Gefühl von Nähe, Vertrauen und Verbindlichkeit.“

Wer online nach Partnern sucht weiß, was er - oder sie - will

Klar geht aus der Studie hervor, dass die österreichischen Bürgerinnen und Bürger viel Wert auf gemeinsame Zukunftspläne legen. Der erste Kuss oder Sex sei nur für die Wenigsten ein Zeichen für ein “Fix-Zusammensein”. Laut Experten kann man erst dann von einer richtigen Liebesbeziehung sprechen, wenn man sich nicht mehr für andere potenzielle Partnerinnen oder Partner interessiert. Dies geschieht für gewöhnlich nach etwa drei Monaten des Kennenlernens. Online bereits nach einem Monat. Auf einer Partnervermittlungsseite sucht man bewusst nach einer Beziehung, man weiß, was man will und auch, dass der Gegenüber bereit für eine Partnerschaft ist, erklärt Hemmelmair das Phänomen. “Anders ist dies, wenn man sich zufällig auf der Straße begegnet, da muss man erstmals die Interessen des anderen herausfinden”.

Bereitschaft zum Kompromiss als Geheimrezept

Hemmelmair erklärt der NÖN das Geheimrezept der Österreicherinnen und Österreicher für eine gelungene Beziehung: “Man muss die guten Seiten selbst aktiv gestalten, indem man im Alltag ein festes Team bildet. Durch wechselseitige Kommunikation frei über die Beziehung spricht und Krisen gemeinsam meistert. Dazu gehört auch ein gewisses Maß an Kompromissbereitschaft.” Den Erfolg dieses Konzeptes bestätigen die langjährigen Beziehungen der Österreicherinnen und Österreicher.

Fast 70 Prozent leben in einer fixen Beziehung

Österreichweit geben derzeit etwa 70 Prozent der Bevölkerung an, in einer fixen Beziehung zu leben. In der Altersgruppe 30 bis 39 gibt es die meisten Paare, während es unter den 18 bis 29- Jährigen die wenigsten gibt. Insgesamt leben etwa vier von zehn Paaren bereits seit über 20 Jahren zusammen und 35 Prozent bis zu 10 Jahren. Über 90 Prozent der Befragten gaben an, bereits mit dem Partner in einem gemeinsamen Haushalt zu leben, fast die Hälfte davon sogar mit Kindern.

Partnersuche im Internet wird heute voll akzeptiert

Während man vor einigen Jahren noch mit großen Hemmungen darüber gesprochen hat, seinen Partner im Internet kennengelernt zu haben, ist es heute gang und gäbe darüber zu erzählen. Die Internetdurchdringung ist äußerst groß, womit auch die gesellschaftliche Akzeptanz gewachsen ist. Nicht nur für das Internet an sich, sondern auch für die Online-Partnerschaftssuche. Laut Hemmelmair sei jede fünfte Beziehung im Internet entstanden. “Alleine in den letzten zwei bis drei Jahren sind 45 Prozent der Partnerschaften online entstanden”, so die Expertin. Gewisse Trends lassen sich jedoch nicht erkennen.

Wichtig für Plattformen ist, dass sie eine möglichst große Reichweite durch eine dementsprechend stabile Datenbank haben. Eine einfache und schnelle Handhabung ist über mobile Apps mit Standortzugriff möglich.

Auch Mann-Frau-Klischees bestätigt

Bei der Umfrage haben sich auch die geläufigen Klischees bestätigt. Während Frauen viel Wert auf Nähe, Umwerbung und eine vertrauensvolle Kommunikation legen, gehört für Männer auch regelmäßige Sexualität und das Aussehen dazu. Die Geschlechterrollen spiegeln sich sowohl online als auch offline ab.

