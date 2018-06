Löwenzahn in der Wiese, Schönbrunnergelb an der Fassade: Sechs (schon vergebene) Wohnungen und zwölf (ab 2019 beziehbare) Apartments beherbergt der frisch renovierte Thalhof in Reichenau. Und die Familie von Besitzer Josef Rath, der sich das Gebäude hinter dem legendären Ballsaal umgebaut hat: „Wir werden dort bleiben!“

| Christian Mair