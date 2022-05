Teuerung sorgt für Zulauf beim Sozialmarkt

Werbung

Es herrscht reges Treiben an einem Dienstagnachmittag im Soogut-Markt in St. Pölten. Rund 16.000 Menschen dürfen am St. Pöltner Standort einkaufen, Cornelia S. ist eine von ihnen. Sie ist erst seit kurzem Kundin beim Sozialmarkt. Der Grund dafür: die Teuerungswelle. Die 37-Jährige wäre auch schon zuvor einkaufsberechtigt gewesen, ist aber über die Runden gekommen. Nun wurde es eng.

„Vom Strom angefangen bis zum Tanken, das kannst du dir bald nicht mehr leisten. Und ich gehe nur 25 Stunden arbeiten, weil es mit meinem Kind nicht anders geht. Du musst schon schauen, wo du bleibst“, so die alleinerziehende Mutter. Von einer Bekannten hat sie vom Soogut-Markt erfahren, wo Lebensmittel um zwei Drittel günstiger angeboten werden als im herkömmlichen Supermarkt. Künftig will sie hier einmal pro Woche mit ihrer 5-jährigen Tochter einkaufen.

Soogut-Markt gibt Teuerungen nicht weiter

So wie Cornelia S. geht es vielen. „Wir merken, dass die Kundenzahl ansteigt. Als die Pandemie begonnen hat, gab es einen sprunghaften Anstieg. Und seit dem Beginn der Teuerungswelle ist es stetig steigend“, so Ursula Oswald vom Soogut-Markt. Die Kunden seien dabei ganz unterschiedlich: Alleinerziehende, Pensionisten, ältere Menschen ohne Arbeit, aber auch Einzelunternehmer, die es nicht durch die Pandemie geschafft haben. Doch nicht nur bei der steigenden Anzahl an Kunden, sondern natürlich auch bei den Erhaltungskosten des Marktes ist die Teuerungswelle spürbar.

„Wir geben diese Erhöhungen jedoch nicht an unsere Kunden weiter. Da bleiben die Preise jetzt gleich. Die trifft es eh schon so hart. Und da ist es einfach unzumutbar, wenn bei uns die Lebensmittel noch mal teurer werden“, so Oswald.

Insgesamt gibt es in Niederösterreich zehn Soogut-Märkte und zwei mobile Verkaufstransporter. Um in einem Markt einkaufen zu dürfen, muss man einen Einkommensnachweis und einen Meldenachweis erbringen. Gültig ist die Berechtigung immer für ein Jahr. Das angebotene Sortiment variiert dabei sehr stark. Ab 7 Uhr früh werden die Waren von den kooperierenden Handelsfilialen abgeholt. „Wir wissen erst dann, was ins Geschäft kommt, wenn die Waren da sind“, erklärt Oswald. Wenn die Waren im Markt angelangt sind, werden sie geprüft, sortiert und einsortiert. Die Arbeit wird zum größten Teil von Freiwilligen erledigt – die nach wie vor immer gesucht sind.

Armut in Österreich

So wie Cornelia S. wären schon viele Kundinnen und Kunden vor der Teuerungswelle zum Einkauf berechtigt gewesen – sie nehmen die Möglichkeit aber erst jetzt war. Einerseits wissen viele nicht, dass sie bereits zu einem Einkauf berechtigt wären. In Österreich fallen über eine Million Menschen vom Einkommen her unter die Armutsgrenze – diese liegt bei 1.328 Euro monatlich. Tatsächliche Armut beinhaltet jedoch auch weitere Faktoren. „Armut definiert sich aus der Lebenslage und den Bedingungen. Es ist eine Kombination aus wenig Einkommen und wenig Chancen“, so Martin Schenk von der Armutskonferenz. Von Armut und Ausgrenzung sind in Österreich zwischen 200.000 und 300.000 Menschen betroffen.

Ein weiterer Grund, warum viele Menschen erst jetzt im Sozialmarkt einkaufen, ist die Scham. „Es gibt viele, die, obwohl sie einkaufen dürfen, schauen, dass sie noch über die Runden kommen. Weil es ist schon auch dieses Schamgefühl leider immer noch da“, erklärt Oswald. Dabei würden die Kundinnen und Kunden einen wichtigen Beitrag leisten. „Es sind alles sehr wertvolle Lebensmittel, die sonst entsorgt werden würden. Das ist eine irrsinnige Verschwendung. Unsere Kunden leisten einen sehr wichtigen und nachhaltigen Beitrag und dürfen sich eigentlich gut fühlen.“ Das sei auch der Grund, warum man sich für die Namensänderung zu Soogut entschieden habe.

Luxus neu definiert

„Ich war das erste Mal hier komplett überrascht. Die Auswahl ist riesengroß, mit dem habe ich nicht gerechnet“, beschreibt Cornelia S. ihre Einkaufserfahrung. Für einen 30-Euro-Einkauf im normalen Handel zahlt sie hier nur 10 Euro. Mit dem restlichen Geld sollen dann Dinge finanziert werden, die es im Soogut-Markt nicht gibt.

Für die 37-Jährige hat sich im Laufe der Zeit die Definition von Luxus verändert. „Luxus ist für mich, wenn ich mit meinem Kind etwas unternehmen kann. Wo ich wirklich schon etwas auf die Seite lege, damit wir wenigsten einmal Schwimmen fahren können. Oder ins Kino. Ganz alltägliche Sachen, wo du früher nicht überlegt hast, weil du einfach gegangen bist“, sagt sie.

Sowohl Cornelia S. als auch Ursula Oswald ist es wichtig ein Bewusstsein zu schaffen, dass Armut jede und jeden treffen kann. „Keiner ist davor gefeit, auch wenn es nur vorübergehend ist. Und wenn man nur eine Phase hat, es kann jedem passieren“, so Oswald. „Egal ob jung oder alt“, ergänzt Cornelia S.