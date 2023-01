soogut Sozialmarkt ist wieder mobil unterwegs

Werbung

Wer jeden Euro zwei- bis dreimal umdrehen muss, ist meist auch in seiner Mobilität eingeschränkt. Schlechte Verkehrsanbindungen, labile Gesundheit oder das Alter können weitere Gründe sein, warum der Weg in den nächstgelegenen Sozialmarkt nicht möglich ist.

Elfriede Dotter ist eine rüstige Pensionistin, doch der Aufwand, nach St. Pölten zu fahren, ist dennoch zu groß. Für Frau Dotter ist die Verkaufshaltestelle daher eine große Erleichterung.

Auch Bürgermeister Rainer Handlfinger ist froh darüber, den mobilen soogut Verkaufsstand wieder im Ort zu haben. Vor rund vier Jahren wurden die Fördermittelmittel für die mobilen Märkte eingestellt und die soogut Sozialmarkt GmbH musste alle Verkaufshaltestellen auflassen. Mittlerweile konnte ein neues Modell erarbeitet werden, durch das die mobilen Haltestelle dank einer Subvention der jeweiligen Gemeinde wieder aktiv ist.

Hier ist der Verkaufswagen unterwegs

Wochentags ist der soogut Verkaufswagen im Zentralraum St. Pölten und im Mostviertel unterwegs. Montags und donnerstags in Loosdorf, Melk, Mank und Petzenkirchen. Mittwochs und freitags in Böheimkirchen, Herzogenburg, Pottenbrunn und jetzt auch in Obergrafendorf (am Parkplatz des Sozialzentrums). 14-tägig macht er am Dienstag Halt in Kirchstetten, beim Pflegeheim Clementinum und den betreuten Mietwohnungen.

Frühmorgens wird der Verkaufswagen in der soogut Zentrale in St. Pölten mit einem möglichst vielfältigen Warensortiment beladen. Die Kund*innenwünsche können dabei in begrenztem Ausmaß berücksichtigt werden. Molkereiprodukte, Wurstwaren, Getränke und eine Auswahl an Obst, Gemüse, Brot, Gebäck und süßen Backwaren sind immer mit dabei. Selbstverständlich richtet sich das Angebot nach den Warenspenden.

"Niemand soll sich schlecht fühlen müssen!"

„Die Scham, das Angebot eines Sozialmarktes zu nutzen, ist besonders in ländlichen Regionen oft großes Thema. Sich in der Öffentlichkeit einzugestehen, nur wenig Geld zur Verfügung zu haben, fällt schwer “, weiß Wolfgang Brillmann, Geschäftsführer der soogut Sozialmärkte. „Und genau hier bedarf es Aufklärung. Niemand soll sich schlecht fühlen müssen, wenn er auf günstige Lebensmittel angewiesen ist. In den vergangenen beiden Jahren erlebten unzählige Menschen ein finanzielles Abrutschen, ohne selbst darauf Einfluss genommen zu haben. Viele von ihnen haben nun keine Wahl mehr. Auch die Einkäufe beim Diskonter sind für sie nicht mehr leistbar. Ohne die soogut Sozialmärkte wüssten sie nicht mehr weiter."

Warenspenden sind wichtig!

Auch in Zeiten, in denen die Notwendigkeit des bewussten Umgangs mit vorhandenen Ressourcen erkannt wurde und der Lebensmittelverschwendung der Kampf angesagt wird, möchten die soogut Märkte in Erinnerung rufen, nicht auf jene Menschen zu vergessen, für die genau diese Warenspenden der Supermarktfilialen lebenswichtig sind.