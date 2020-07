„Seit 10 Jahren stehen die Niederösterreich Bahnen als größter Anbieter für Mobilität und Freizeit für einen Mix aus öffentlichem Verkehr und Erlebnis. Nach dem Niederösterreich Bahnen Jubiläumskalender und dem Sonderbriefmarkenbogen ist die Rockabilly-CD mit coolen Eisenbahnliedern ein weiteres Highlight und ein ausgezeichneter Soundtrack für das Jubiläumsjahr“, betont Niederösterreichs Mobilitätslandesrat Ludwig Schleritzko.

NOEVOG, Bollwein The Ridin‘ Dudes mit der Dampflokomotive Mh.6 beim Covershooting für die neue CD „Ridin‘ on a train“

Viele kleine Highlights für Freunde der Niederösterreich Bahnen statt einem großen Fest – so begehen die Niederösterreich Bahnen ihr 10-jähriges Jubiläum. Die CD „Ridin‘ on a Train“ verspricht mit Coversongs von Tom Waits, Johnny Burnette, Roy Acuff und Junior Parker eine tolle Mischung an eisenbahnspezifischen Songs. „Wir freuen uns sehr, dass wir eine international erfolgreiche Band wie The Ridin‘ Dudes für unser Projekt gewinnen konnten. Zu den Songs von bekannten Entertainern gesellen sich auch drei Titel, die extra für uns geschrieben wurden“, freut sich Niederösterreich Bahnen Geschäftsführerin Barbara Komarek. Präsentiert wird die CD erstmals öffentlich im Zuge einer Live-Session auf Facebook am 4. Juli um 18:45 Uhr via The Ridin‘ Dudes.

The Ridin‘ Dudes stehen für gelebten Rockabilly Lifestyle und lassen mit fantastischen Solo-Stimmen die Legenden der roarin‘50ies bis hin zu den rockin‘70is wiederauferstehen. Ron Glaser, einer der Frontsänger, ist der derzeit amtierende beste Elvis Interpret Europas. Mika Stokkinen, zweiter Frontsänger, schrieb für die nun erscheinende CD der Niederösterreich Bahnen drei eigene Songs mit seinem Bandkollegen Benji Hösl. „Das Album ist eine richtig coole Mischung aus alten und neuen Songs. Wir sind sehr stolz darauf und freuen uns, mit den Niederösterreich Bahnen eine gemeinsame CD herauszubringen“, so Ron Glaser und Mika Stokkinen unisono. Die CD ist im Webshop der Niederösterreich Bahnen unter webshop.noevog.at erhältlich.

NOEVOG Das Albumcover zu „Ridin‘ on a train“.

Veranstaltungstipp: Am Samstag, 5. September, spielen The Ridin‘ Dudes beim ersten Bahnhofsclubbing der Niederösterreich Bahnen in Laubenbachmühle auf. Auch den Zug zum Konzert begleitet die Band bereits musikalisch. Tickets gibt es unter webshop.noevog.at