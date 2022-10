Wiener Sozialmärkte bald teurer, soogut-Märkte heben Preise nicht an

Werbung

Warteschlangen vor Geschäftsöffnung zählen zum Alltag: Wer zuerst da ist, kann noch aus dem Vollen schöpfen, dafür werden auch Wartezeiten in Kauf genommen. Umso mehr, als aufgrund der aktuellen Teuerungswelle der Bedarf an günstigen Lebensmitteln enorm gestiegen ist.

"Können Teuerungen nicht weitergeben"

Auch die soogut Sozialmärkte in NÖ sind von den Teuerungen betroffen. Besonders spürbar ist dies bei den täglichen Warenabholungen aufgrund der stark gestiegenen Treibstoffpreise. Preiserhöhungen kommen für soogut-Geschäftsführer Wolfgang Brillmann aus derzeitiger Sicht aber nicht in Frage. „Wir können und wollen die Teuerungen nicht an unsere Kunden und Kundinnen weitergeben. Gerade jetzt brauchen sie unsere Unterstützung. Jegliche Teuerung – auch nur im Centbereich- wäre eine große Belastung.“ Eine gute Einvernahme mit der Politik zur Abfederung der Inflation in den Sozialmärkten wird angestrebt.

30 Prozent mehr Kunden und Kundinnen

Besonders dankbar ist Brillmann über die Unterstützungsbereitschaft der Bevölkerung und hofft, dass diese nicht abreißt. Menschen, die bei ihrem Einkauf ein paar Produkte mehr kaufen und in die Märkte bringen oder mit Geldspenden versuchen, den Fortbestand der soogut-Märkte zu sichern, sind eine große Hilfe.

Auch die ungebrochen große Bereitschaft der Kooperationspartner ist von unschätzbarem Wert. Diese wird zukünftig noch mehr gefragt sein denn je, denn der enorme Zuwachs an Kundinnen und Kunden bedeutet auch, dass mehr Warne benötigt wird. Fakt ist, dass mittlerweile etwa 30 Prozent mehr Kundinnen und Kunden mit der gleichen Warenmenge, die zur Verfügung steht, versorgt werden müssen.

Haltbare Lebensmittel besonders begehrt

Besonders groß ist die Nachfrage nach lange haltbaren Lebensmitteln wie Nudeln, Reis, Öl, Butter, Mehl und Zucker.

Vorwiegend ehrenamtliche Helfer ermöglichen den reibungslosen Ablauf in den soogut Sozialmärkten: Frühmorgens starten die Warenabholer zu Handelsfilialen und lokalen Betrieben, um Warenspenden einzuholen. Die Waren durchlaufen vor dem Verkauf eine Qualitätskontrolle. Viele helfende Hände werden für all diese Prozesse gesucht und gebraucht.

Warenspenden können während der Öffnungszeiten direkt in den soogut-Märkten vorbeigebracht werden. Wichtig dabei ist zu beachten, dass diese originalverpackt sein müssen. Selbst zubereitete Produkte wie z.B. Marmeladen dürfen nicht angenommen werden.

Folgende Warenspenden werden besonders dringend benötigt:

Hygienprodukte, z.B. Waschmittel, Duschgel, Shampoo, Zahnpasta, Zahnbürste, Windeln, Tampons, Binden, Toilettenpapier, Geschirrspülmittel,…

Grundnahrungsmittel z.B. Nudeln, Reis, Mehl, Zucker, Öl, Essig,…

Konserven, z.B. eingelegtes Gemüse, Obst, Tomatensauce, Fertiggerichte,..



Standorte:

Soogut-Märkte gibt es in Niederösterreich in Amstetten, Heidenreichstein, Mödling, St. Pölten, Stockerau, Ternitz und Tulln. In weiteren Gemeinden gibt es Verkaufsstellen sowie einen mobilen Verkauf im Raum St. Pölten. Eine Übersicht sowie alle Öffnungszeiten sind hier zu finden: www.soogut.at/marktuebersicht