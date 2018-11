Spar bringt Licht in den „Black Friday“ .

Auch bei uns tobt am „Schwarzen Freitag“ eine fast schon unüberschaubare Rabatt-Schlacht - Preisnachlässe werden zur alles bestimmenden Größe. Aber warum nicht einmal etwas für den guten Zweck drauflegen! Spar verdoppelt am „Black Friday“ den Spenden-Anteil beim Kauf von "Licht ins Dunkel"-Produkten.

Gehen also z.B. beim Kauf von Licht ins Dunkel Teelichtern üblicherweise 50 Cent an Licht ins Dunkel, ist es am Black Friday ein Euro! Ist das nicht der passendere Einstieg in die Vorweihnachtszeit?