Salesianer Don Boscos in Ukraine: Hilfe vor Ort

Bereits seit 1992 sind die Salesianer Don Boscos in der Ukraine und helfen Menschen in Armut. Ihre Aufgaben umfassen die Schul- und Berufsausbildung, Jugendzentren und Pfarren. Trotz des Kriegsausbruchs bleiben die Salesianer weiterhin in den umkämpften Städten, um der Not leidenden Bevölkerung beizustehen.

„Wir organisieren unsere Schulen als Notunterkünfte und bereiten Schutzräume für den Fall von Bombardierungen vor. Es fehlt aber an vielen Dingen wie Betten, Matratzen und Decken. Die Wasserversorgung ist nicht ausreichend und wir verteilen Essen an die Hilfesuchenden“, erklärt der für die Ukraine zuständige Provinzial Pater Mykhaylo Chaban SDB.

57 Waisenkinder aus der Ukraine mussten unlängst aufgrund der russischen Angriffe von Don Bosco in die Slowakei evakuiert werden, begleitet wurden sie von Pater Chaban.

Die Don Bosco Mission Austria bittet um Spenden für die Versorgung der Menschen in der Ukraine an das Spendenkonto der Don Bosco Mission Austria mit der IBAN AT33 6000 0000 9001 3423 und dem Betreff „Ukraine Hilfe“.