: Hanna Noori

Schon 2017 verteilte Georg Jachan Lebensmittel in ärmeren Ländern, wie hier in Mossul im Irak. Am 7. und 14. Dezember können Bananenschachteln mit haltbaren Lebensmitteln in der Seilergasse 17 in Gföhl zwischen 13 und 18 Uhr abgegeben werden. Die Spenden kommen den „vergessenen Menschen in Rumänien“ zugute.