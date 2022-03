50.000 Euro für Ukraine bei Benefizkonzert in St. Pölten gesammelt

Das Konzert im Festspielhaus in St. Pölten fand zugunsten von „Nachbar in Not – Hilfe für die Ukraine“ statt. Das musikalische Programm gestaltete das Tonkünstler-Orchester Niederösterreich, dirigiert vom Direktor der National Opera of Ukraine in Kiev.

