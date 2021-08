Als „Junge aus der Stadt“ ist der Schauspieler und Sänger Alexander Goebel allerhand gewohnt. Was er aber erlebt, seit er in Bischofstetten im Bezirk Melk lebt, beeindruckt ihn mehr als alles andere: „Hier grüßt nicht nur jeder jeden. Hier sind die Menschen auch füreinander da, wenn es darauf ankommt.“

Erst vor wenigen Tagen waren im Bezirk Melk die Feuerwehren erneut gefordert, wie hier die Feuerwehr Kemmelbach. Jetzt will Alexander Goebel für die Freiwilligen Spenden sammeln. privat

Darauf angekommen ist es im Ort beispielsweise im Sommer 2020: Ein Hochwasser suchte Bischofstetten heim. Und obwohl viele Feuerwehrleute im eigenen Haus alle Hände voll zu tun hatten, „stand jede halbe Stunde ein Feuerwehrmann vor unserer Tür und fragte nach, ob bei uns eh alles in Ordnung ist.“ Die Feuerwehrleute packten ohne Wenn und Aber an und halfen, das Schlimmste zu verhindern.

Ich will die Menschen zum Tanzen bringen. Für die Feuerwehren, aber auch für sich selbst Alexander Goebel

Für Goebel eine Erfahrung, die ihn tief bewegt hat: „Die Feuerwehrleute stellen ihr Leben in den Dienst der guten Sache, riskieren ihr Leben, um anderen zu helfen – und tun das freiwillig, unbezahlt und oft auch unbedankt.“

Aus diesem Gefühl heraus gründete Goebel den Verein für digitale Zuversicht. Eine Website gibt es schon (www.digitale-zuversicht.at), einen Ohrwurm auch – und zwar die von Goebel selbst arrangierte und gesungene Country-Version seines 1986 erschienen Hits „Der nackte Wahnsinn“.

Warum Country? Goebel: „Ich will die Menschen zum Tanzen bringen. Für die Feuerwehren, aber auch für sich selbst. Wir haben als Gesellschaft Corona gemeistert, aber niemand lobt uns.“ Also sei es Zeit, dass wir Niederösterreicherinnen und Niederösterreicher uns selbst loben. Goebel nennt die Aktion deshalb „Wir sind gut“.

"Digitales Gemälde" soll Fröhlichkeit und Lebensfreude vermitteln

Auf der Website zelebriert der 67-Jährige die „Wir sind gut“-Idee nicht nur mit dem Remake seines Hits, sondern auch mit einem Linedance-Stepsheet und Lernvideos. Das Ziel ist es, alle zum Mitmachen zu bewegen. Und so können auf der Website nicht nur Linedance-Gruppen ihre Videos hochladen, sondern jeder, der mag: „Das Ergebnis soll ein digitales Gemälde sein, das Fröhlichkeit und Lebensfreude vermittelt“.

Wer Videos hochlädt oder die neue „Der nackte Wahnsinn“-Version runterlädt, kann etwas spenden. Goebel hofft, dass das viele machen werden: Denn der komplette Erlös wird an die Freiwilligen Feuerwehren in NÖ gehen. Den Schlusspunkt will der gebürtige Deutsche mit einer großen Linedance-Veranstaltungen setzen: Wo, das ist noch offen: „Ich suche derzeit nach einer Gemeinde, die mich bei so einem Event unterstützen würde.“