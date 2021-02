Die Zukunft von Millionen Kindern weltweit ist durch die Corona-Krise noch unsicherer geworden. Durch die wirtschaftlichen Auswirkungen und das fehlende soziale Netz in vielen Ländern verschärft sich die Armut. Wegen der Schulschließungen verlieren viele Kinder den Zugang zu Bildung und ihre Hoffnung auf eine chancenreiche Zukunft. Mit der Osthilfesammlung wollen die Caritas und die Pastoralen Dienste der Diözese St. Pölten diesen Kindern eine Zukunftsperspektive geben.

UNICEF rechnet damit, dass in diesem Jahr rund 150 Millionen Kinder zusätzlich durch die Pandemie Armut in mehrfacher Hinsicht erleben müssen. Hinzu kommen die 386 Millionen Kinder, die bereits im Jahr 2019 ein Leben deutlich unter der Armutsgrenze führen mussten. Besonders verheerend ist die Situation für Kinder in Krisenregionen. „In unseren Projekten in Albanien sehen wir, dass ganz besonders Kinder aus armutsbetroffenen Familien unter den Auswirkungen von Corona leiden“, erklärt Lukas Steinwendtner, Leiter der Auslandshilfe der Caritas St. Pölten.