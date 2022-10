Lösungen von der Baumkrone bis zur Wurzel

Werbung

„TreeBee bietet durchdachte Lösungen, auch für kleine Baustellen“, meinte Baumspezialist und TreeBee-Geschäftsführer Iring Süss beim NÖN-Interview. Das Unternehmen aus Pressbaum arbeiten seit 13 Jahren auf Grundlage der ÖNORM L1122 für Baumpflege und Baumkontrolle und schickt sein zwölfköpfiges Team regelmäßige auf Fortbildung, um am Stand der Technik zu bleiben.

TreeBee führt Baumschnittmaßnahmen mit Seilklettertechnik durch, hier handelt es sich um eine besonders umweltschonende Technik, denn alle Maßnahmen werden ohne schwere, teure Hebebühnen kletternd durchgeführt.

Mit speziellen Rigging-Techniken (Baumkronenteile und Stammstücke werden dabei abgeseilt) wird Totholz entfernt, leichte Kroneneinkürzungen vorgenommen, Pflegeschnitte getätigt, Lichtraumprofile freigeschnitten, Kronensicherungen eingebaut und Bäume ganz abgetragen. Der Baumspezialist versorgt aber auch verletzte Wurzeln.

Iring Süss bei einer Baumkontrolle. Foto: TreeBee/Maximilian Widder

„Bei Baustellen wird oft tief in die Erde gegraben, da dringen Geräte auch in den Wurzelbereich ein“, weiß Süss. TreeBee versorgt die verletzten Baumwurzeln mit Vliesauftragung und Bewässerungssystemen. Die Wurzeln müssen feucht gehalten und gegen das Austrocknen geschützt werden, damit Wund- und Schwächeparasiten den Baum nicht zerstören.

Um solche Verletzungen zu verhindern, bietet das Unternehmen auch eine Bauberatung an. „Wir planen die Auffahrtsmöglichkeiten für LKWs (zum Beispiel eine Autozufahrt, die über die Wurzeln der Bäume auf der Baustelle verläuft). Dabei achten wir baubegleitend auf die Statik der Bäume und die Kronensicherungen“, so Süss.

Nach Sturmschäden und bei Gefahr in Verzug bieten die Höhenkletterer auch einen Notdienst an. Das TreeBee-Team ist gut aufgestellt und innerhalb weniger Stunden einsatzbereit. Auch an Wochenenden und Feiertagen kommen die Spezialkletterer, wenn es nötig ist. Denn zum Team gehört auch eine Baumwärterin und Industriekletterin.

Was die Baumpfleger noch übernehmen? „Wir reparieren Außenjalousien, kümmern uns um Spechtlöcher in Fassaden, montieren Taubenspikes und Taubennetze auf Häuser, reinigen Dachrinnen begrünen Fassaden, bauen Systeme dafür, entfernen Begrünungen und übernehmen alle Arbeiten, die man mit Seil- und Kletterarbeit machen kann“, beschreibt Iring Süss die Kompetenzen seiner Firma, die in der Pressbaumer Pfalzauerstraße ihren Sitz hat.

www.treebee.at

Mehr zu den Themen Bauen, Wohnen und Energiesparen findet ihr hier in unserem aktuellen Extra!