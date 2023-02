Priester holten Platz 10 bei Fußball-EM 

Werbung

Sport, Gottesdienste in verschiedenen Kathedralen, ökumenische Treffen und internationale Begegnungen: all das stand am Programm der Priester-Fußballeuropameisterschaft von 13. bis 17. Februar in Temeswar (Rumänien), an der rund 200 Priester aus 16 Nationen teilnahmen. Die österreichischen Priester rund um Kapitän Hans Wurzer konnten sich über den zehnten Platz freuen. Rang eins belegte Polen, gefolgt von Portugal und Bosnien.

Mit dabei waren auch drei Priester aus NÖ: Hans Wurzer (Pfarre Opponitz), P. Justin Minkowitsch (Stift Lilienfeld) sowie Liviu Nekulai (Pfarre Zistersdorf an der Zaya). Wurzer punktete besonders im Spiel gegen Italien, bei dem es ihm gelang, den entscheidenden Ball im Elferschießen zu halten. Die nächste Priester-Fußballeuropameisterschaft findet in Albanien statt.