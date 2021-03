In diesem Zeitraum sucht SPORT.LAND.Niederösterreich in Kooperation mit spusu, der Wirtschaftskammer Niederösterreich und ecoplus, der Wirtschaftsagentur des Landes Niederösterreich, zum 4. Mal die aktivsten Firmen Niederösterreichs. Mit der neuen „spusu Sport-App“ wurde schon im ersten Monat die Zahl von 5 Mio. Bewegungsminuten erreicht.

Damit hat man den Wert des Vorjahres bereits nach wenigen Wochen übertroffen. „Mit knapp 7.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmern sowie rund 600 angemeldeten Firmen sind wir klar auf Rekordkurs bei der diesjährigen spusu NÖ-Firmenchallenge. Als Sportlandesrat freut es mich sehr, dass die Niederösterreicherinnen und Niederösterreicher so begeistert mitmachen und regelmäßige Bewegung in ihrem Arbeitsalltag verankern. Ein hohes Maß an körperlicher Aktivität und Bewegung in der Natur ist gerade in Zeiten der Corona-Pandemie umso wichtiger.“, so Sportlandesrat Jochen Danninger.

So funktioniert der Wettbewerb

Im Rahmen der spusu NÖ-Firmenchallenge lautet das Motto derzeit „Bewegte Arbeit“. Seit 1. März 2021 läuft der Wettbewerb, bei dem alle berufstätigen Niederösterreicherinnen und Niederösterreicher mithelfen können, ihre Firma zur aktivsten des Bundeslandes zu machen. Die Anmeldung und die Teilnahme sind ganz einfach und jederzeit möglich:

1. Schritt: „spusu Sport“-App auf das Smartphone laden.

2. Schritt: Firma in der App registrieren (nur einmal erforderlich).

3. Schritt: In der App anmelden und seiner Firma virtuell beitreten.

4. Schritt: So viel Sport machen, wie möglich!

Jede aktive Minute wird anschließend von der App dokumentiert und gleichzeitig automatisch auf das Bewegungskonto der jeweiligen Firma gebucht. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer haben dabei immer die Möglichkeit den aktuellen Stand des Wettbewerbs in der App, unter www.noefirmenchallenge.at und den Social Media Kanälen von SPORT.LAND.Niederösterreich mit zu verfolgen.

Abgerechnet wird am 31. Mai 2021. Danach werden die drei aktivsten Firmen in den

fünf Kategorien „EPU“, „1 – 9 Mitarbeiter“, „10 – 49 Mitarbeiter“, „50 – 249 Mitarbeiter“ und „250+ Mitarbeiter“ mit den meisten gesammelten Bewegungsminuten ausgezeichnet.