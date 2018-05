Diesen Termin hat die Diözese am Dienstag bekanntgegeben. Die Festmesse findet am Sonntag um 15.00 Uhr im Dom statt. Am vergangenen Donnerstag hatte der Vatikan verlautbart, dass Schwarz als 18. Bischof auf Klaus Küng (77) folgen wird.

Laut Aussendung wird der Ordinariatskanzler dem versammelten Domkapitel die päpstliche Ernennungsbulle vorzeigen, die in deutscher Übersetzung verlesen wird. Anschließend wird Bischof Alois Schwarz erstmals auf seinem neuen Bischofssitz, der Kathedra, Platz nehmen und die Diözese - wie es kirchenrechtlich heißt - in Besitz nehmen sowie vor Vertretern der gesamten Diözese sein Treueversprechen ablegen.

An der Amtseinführung werden zahlreiche kirchliche und weltliche Würdenträger und Repräsentanten teilnehmen, darunter der Apostolische Nuntius Erzbischof Peter Stephan Zurbriggen, Erzbischof Christoph Kardinal Schönborn sowie Niederösterreichs Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP). Für die Feier im Dom sind Eintrittskarten erforderlich. Die Liturgie wird per Video in das Sommerrefektorium des Bistumsgebäudes, in den ersten Stock des Kreuzgangs, in ein eigens dafür eingerichtetes Pressezentrum und auch per Livestream ins Internet übertragen.