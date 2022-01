Gedenken und Gegenwart: „Tag des Judentums“

Am „Tag des Judentums“, den christliche Kirchen am 17. Jänner, unmittelbar vor der Gebetswoche für die Einheit der Christen, begehen, sprach die Direktorin des St. Pöltner Instituts für jüdische Geschichte Österreichs, Martha Keil, über Wohltätigkeit als Rechtsanspruch in der jüdischen Gesellschaft. Die Einleitung übernahm Caritas-Direktor Hannes Ziselsberger.

Es sei „eine große Errungenschaft, wenn Gesellschaften aus Wohltätigkeit einen Rechtsanspruch gemacht haben – der durchaus noch Lücken hat“, so Ziselsberger. Zahlreiche Gesetze in der Tora dienen der Armutsbekämpfung, betonte Keil in ihrem Vortrag zum Thema „Zedaka errettet vor dem Tod“.

Ausführlich ging sie auch auf jüdische Stiftungen im 19. und 20. Jahrhundert ein. Deren Ende zeigte Keil am Beispiel von St. Pölten auf: Das Stiftungsvermögen wurde in der NS-Zeit konfisziert, die letzten acht Unterstützer von Stiftungen wurden Opfer der Shoah.