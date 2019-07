„Ins Ziel zu kommen ist immer wieder faszinierend“, sagt Günter Engelhart. Der St. Pöltner ist ein spätberufener Läufer, aber vielleicht gerade deshalb ein so leidenschaftlicher. Zum ersten Mal ist er mit 41 Jahren im Jahr 2003 einen Marathon gelaufen.

Bald reichten dem mittlerweile 57-Jährigen die Marathons im Inland nicht mehr. Anlässlich seines 50. Geburtstags sei er seinen ersten Auslandsmarathon auf Hawaii gelaufen. „Da habe ich Blut geleckt.“ Ab da habe er sich auf Läufe konzentriert, wo nicht die Endzeit im Mittelpunkt steht, „Abenteuerläufe, wo der Weg das Ziel ist“. Durch Zufall sei er dann auch auf den „Seven-Continents-Marathon-Club“ gestoßen und machte sich zum Ziel, auf jedem Kontinent einen Marathon zu absolvieren. Marathons auf der Chinesischen Mauer, in Chile, in New York City, Simbabwe in Afrika, im Outback in Australien, in Athen sowie in der Antarktis folgten.

Da habe er nachgeschaut, wo genau er dort überhaupt laufen wird: „Dann kommst du drauf, das ist dort, wo die Globusbefestigung ist. Das ist schon ein Wahnsinnsgefühl.“ Auch das Laufen „im zweistelligen Minusbereich“ habe für einen Wow-Effekt gesorgt.

Lange war Sport nur Hobby

Engelhart ist in St. Pölten aufgewachsen. Neben und nach seinem Jus-Studium arbeitete er als Journalist, unter anderem für die NÖN. 1990 hat ihn seine berufliche Laufbahn in die PR-Abteilung der Österreichischen Lotterien gebracht. Heute ist er dort als Pressesprecher tätig. Passiv habe er schon immer ein breites Interesse am Sport gehabt. Aktiv bewegte er sich lange eher hobbymäßig: „Ein bisschen Fußball, ein bisschen Laufen und Radfahren. Was man halt so macht, damit der Körper in Schuss bleibt.“

Nun läuft und trainiert er mit Trainingsplan. So schaffte er auch 2017 den Iron Man. Nachdem er sein Ziel erreicht hat und sich als einer von drei Österreichern zum „Seven-Continents-Marathon-Club“ zählen darf, wartete heuer im Mai die nächste Herausforderung: der Mount-Everest-Marathon. Es ist der welthöchste Marathon (Startcamp: 5.360 m). Engelhart erreichte nach unglaublichen 9 Stunden 40 Minuten und acht Sekunden das Ziel als 107. von 175 Gewerteten.

Vernetzt durchs Laufen

Mit der Marathon-Community ist Engelhart durch WhatsApp-Gruppen verbunden. Von seinen Bekannten liege für 2020 der Wüstenmarathon in Jordanien hoch im Kurs. „Das wäre von der Umsetzbarkeit auch möglich“, sagt der Läufer. Und auch in Sibirien möchte er in den kommenden Jahren einen Lauf absolvieren. „Da läuft man über den zugefrorenen Baikalsee!“ Und so ein Satz klingt wohl wirklich nur bei Günter Engelhart derart schwärmerisch.

Auch Sohn Elias sportelt mit Leidenschaft. Er spielt American Football bei den Vienna Vikings. Engelharts Frau Tina teilt das Hobby ebenso. Sie ist etwa in Simbabwe den Halbmarathon und in Australien den elf Kilometer langen Fun-Run gelaufen.

Vor der nächsten Marathon-Reise geht es für die Engelharts zunächst aber nach Uganda auf Urlaub: Trekking, um Gorillas zu beobachten. Das klingt im Vergleich dann schon wieder fast nach Entspannung …