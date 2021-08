Innenminister besuchte Spar-Logistik-Team .

Dass die Versorgung der Bevölkerung mit Lebensmitteln in jeder Lebenslage aufrechterhalten werden kann, wurde während der Lockdownphasen unter Beweis gestellt. Besonders gefordert war dabei auch die Spar-Logistik. Bundesminister Karl Nehammer besuchte nun das Spar-Logistik-Zentrum in St. Pölten und bedankte sich im Namen der Regierung für die perfekte Leistung in schwierigen Zeiten.