Jubiläum: 100 Jahre Missionswerke

Am 3. Mai 1922, also vor 100 Jahren, wurden die „Päpstlichen Missionswerke“ durch Papst Pius XI. gegründet. Dieses Jubiläum wurde nun mit einem Festakt im Bildungshaus St. Hippolyt gefeiert. Zu Beginn zelebrierte der „Missio“-Freundeskreis einen Gottesdienst mit vielen Ordensleuten, Priestern und „Missio“-Freunden im Dom. Der heiligen Messe stand Bischof Alois Schwarz vor. Missionare wüssten um das Angenommensein von Gott und erzählen davon – und sie wollen dabei immer das Wohl des anderen. Der Bischof erinnerte besonders an die Märtyrer unserer Zeit, die für ihren Glauben sterben.

Beim anschließenden Festakt im Bildungshaus St. Hippolyt stellten vier Missionare ihr Wirken vor: Martin Römer (aus Groß-Siegharts; Mexiko-Stadt), P. Eduard Deffner SJM (Ordensgemeinschaft in Blindenmarkt; Kasachstan), P. Felix Poschenreithner (aus Dorfstetten; Brasilien) und P. Leopold Kropfreiter SJM (aus Arbesbach, Kasachstan).

Wer „Missio“ zum Geburtstag ein Geschenk machen möchte, kann die zwölf heimischen Missionare mit Gebeten und Spenden unterstützen: IBAN AT25 6000 0000 9038 1100, Verwendungszweck Missionare der Diözese St. Pölten.