Wechsel im Ritterorden: Heidrun Fichtinger ist neue Leiterin

„Wir sind nicht die Wächter eines leeren Grabes, sondern wir sind die Zeugen seiner Auferstehung“, betonte Abt Thomas Renner, Prior der Komturei St. Pölten, in seiner Predigt anlässlich der Segnung der neuen leitenden Komturdame der Komturei St. Pölten des Ritterordens vom Heiligen Grab zu Jerusalem, Heidrun Fichtinger. Im Rahmen eines feierlichen Pontifikalamtes im Dom zu St. Pölten übernahm Fichtinger das Amt von ihrem langjährigen Vorgänger Karl Lengheimer.

Mit Verweis auf das Tagesevangelium bat Renner die neue leitende Komturdame auch, das einfache Symbol der ausgestreckten Hand in ihren Dienst mit hinein zu nehmen. Heidrun Fichtinger ist als Religionspädagogin in der Diözese St. Pölten beschäftigt. In den vergangenen vier Jahren war sie als Komturei-Sekretärin in der Ordensgemeinschaft engagiert und zuletzt im September 2021 für die österreichweite Investiturfeier des Ritterordens in St. Pölten und Krems federführend mitverantwortlich.

Der Ritterorden ist ein päpstlicher Laienorden mit 30.000 Mitgliedern weltweit. Die Komturei St. Pölten wurde 1990 gegründet und umfasst heute 34 Mitglieder.