Inzwischen wurden in Niederösterreich 704 Personen auf das neue Coronavirus getestet. 636 waren dabei negativ, 51 positiv und 17 sind aktuell in Prüfung und daher noch offen, informiert der NÖ Sanitätsstab.

Ein Betroffener in Wiener Spital, einer in St. Pölten

49 der 51 bestätigten Fälle befinden sich in häuslicher Quarantäne. Zwei sind im Krankenhaus. Einer davon ist in stationärer Behandlung in Wien, ein weiterer Patient ist derzeit in intensivmedizinischer Behandlung im Uniklinikum St. Pölten. Er wurde gestern mit einer anderen medizinischen Indikation eingeliefert und im Zuge der Untersuchungen auch positiv auf das Coronavirus getestet. Alle Personen, die mit diesem Patienten Kontakt hatten, wurden sofort verständigt und befinden sich in häuslicher Quarantäne.

Bei Auftreten von Symptomen soll man die Gesundheitshotline 1450 kontaktieren, rät die Sanitätsdirektion. Für allgemeine Anfragen zum Thema Coronavirus gibt es die Hotline der AGES: 0800 555 621

Infos findet man auch auf der Homepage des Landes Niederösterreich unter www.noel.gv.at