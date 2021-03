Gleich drei Niederösterreicher konnten sich in der vierten und letzten Qualifikationsrunde den Aufstieg ins Semifinale ersingen.

Der 20-jährige Marcel Kaiser, Bankberater aus Herzogenburg, singt sonst am liebsten in der Mittagspause und konnte nun auch die „Starmania“-Jury für sich überzeugen. Mit „All by myself“ ging es für den St. Pöltner Mert Cosmus eine Runde weiter.

Und für Begeisterung sorgte der erst 15-jährige David Mannhart aus Trumau mit „You raise me up“. „Super viel Talent“ attestierte Rapperin und Jurymitglied Nina Sonnenberg aka Fiva dem jüngsten Teilnehmer aller „Starmania“-Zeiten. „Wir wollen dich noch ganz oft sehen“, ergänzte Songwriter und ebenfalls Jurymitglied Tim Bendzko.

Gemeinsam mit Vanessa Dulhofer aus Traiskirchen, der Purkersdorferin Nastja Isabella Zahour, der Wilhelmsburgerin Julia Novohradsky und dem St. Aegyder Sebastian Mucha, die sich in den vorherigen Shows die Tickets sichern können, sind also insgesamt noch sieben Niederösterreicher als „Star des Jahres“ im Rennen um den Sieg am 7. Mai.