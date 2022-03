Die Tipps von Erlebnisgärtner Reinhard Kittenberger

Wenn im März die ersten Vorboten des Frühlings mit ihrer Farbenpracht verzücken, spätestens dann geht es für den Hobby-Gärtner in die entscheidende Phase. Denn wer sich im Sommer an blühender Vielfalt, üppigen Schattenspendern und dem eigenen Gemüse erfreuen will, der muss jetzt die richtigen Maßnahmen ergreifen.

Den Saisonstart feiert auch die Aktion „Natur im Garten“, die den Schwerpunkt heuer auf Bäume und Blühwiesen legt. So etwa auch die großen Veranstaltungen, wie der virtuelle Lauf „Tree Running“ am 26. März. Für jeden Teilnehmer wird im Herbst ein Jungbaum in seiner Heimatgemeinde gespendet. Für den zuständigen Landesrat Martin Eichtinger positioniert sich Niederösterreich damit einmal mehr als „ökologisches Gartenland Nummer eins in Europa. Die Jahresschwerpunkte sind wichtige Akzente für Klimaschutz und Lebensqualität.“

Klimawandel schränkt ein und schafft Möglichkeiten

Wer selbst einen Beitrag für ein besseres Klima leisten möchte, der tut „mit jedem Baum, jedem Strauch und jeder Wiese“, die er pflanzt, schon etwas Gutes, sagt Reinhard Kittenberger, Geschäftsführer der Kittenberger Erlebnisgärten in Schiltern bei Langenlois (Bezirk Krems-Land).

Die globale Erwärmung habe zum einen zwar dafür gesorgt, dass Fichten und andere Baumarten „nicht mehr funktionieren“, zum anderen dürfe man sich wegen der höheren Temperaturen inzwischen in Richtungen wagen, die man sich „vor 20 Jahren nicht einmal erträumt“ hätte. Kittenberger, der sein 60.000 Quadratmeter großes Areal mit seinen 50 Themengärten seit vergangenem Wochenende wieder geöffnet hat, plädiert dafür, im städtischen Raum jede mögliche Fläche zu entsiegeln, um so einen Kühleffekt zu erzeugen.

Reinhard Kittenberger gibt Ratschläge und warnt vor Fehlern. Foto: Andreas Hofer Photography

Genau den kann aber auch der geübte Hobbygärtner erzielen. Von bis zu sechs Grad Temperaturunterschied an Hochsommertagen je nach Bepflanzungsintensität spricht Kittenberger. Die Fassadenbegrünung habe hier ebenso positive Effekte wie ein naturnahes Gewässer in Form eines Biotops oder Naturpools.

Frisches und knackiges Gemüse aus dem eigenen Garten ernten – wer jetzt die nötigen Vorbereitungen trifft, für den wird dieser Hobbygärtner-Traum im Sommer in Erfüllung gehen. Salat und Radieschen müssen bereits jetzt in Frühbeete eingebracht werden, Paradeisersamen in Innenräumen vorbereitet werden. Karotten, Pastinaken und Petersilie brauchen in kalten Märznächten unbedingt noch einen Frostschutz, wie Vlies. Besonders wichtig: Den Boden immer mit Kompost aus dem Vorjahr aufbereiten.

Zwei Kardinalfehler, vor denen Kittenberger warnt: „Das Gras nicht zu früh vertikutieren, es muss im Wachstum sein. Und eingewinterte Kübelpflanzen, vor allem Zitrusbäume, nicht zu früh rausstellen. Am besten erst Mitte April.“