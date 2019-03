Knapp 489.000 Wahlberechtigte entscheiden bei der diesjährigen Arbeiterkammer (AK)-Wahl in Niederösterreich, welche der acht wahlwerbenden Listen in der Vollversammlung vertreten sein werden.

110 Mandate gibt es. Die Wahl startet am 20. März und dauert zwei Wochen lang bis 2. April. Mit acht Listen steht übrigens um eine weniger zur Wahl als beim letzten Mal vor fünf Jahren.

AK NÖ; Foto: I‘m friday/Shutterstock.com; NÖN-Grafik: Bischof

Mit knapp 59 Prozent der Stimmen hieß wie schon 2009 auch 2014 der klare Sieger der AK-Wahl in Niederösterreich FSG. Für deren Spitzenkandidat und AKNÖ-Präsident Markus Wieser ist es die zweite Wahl seiner Karriere. Wieser ist seit Ende 2013 im Amt.

Abgestimmt werden kann in über 1.000 festgelegten Betriebssprengeln. Mehr als 276.000 Wahlberechtigte können darüber hinaus per Briefwahl ihre Stimme abgeben oder in einem von 24 öffentlichen Wahllokalen.