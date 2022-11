Von der Zeitung auf den Bildschirm: NÖN goes TV

Das Programm: blaugelb. Das Motto: Vielfalt. Die Richtung: Zukunft. Denn: Mit ihrem jüngsten Coup steigt Niederösterreichs führende Mediengruppe mit Sitz in St. Pöltens Pressehaus in den Fernsehmarkt ein. Und hat gut ein Jahr nach ihrem letzten (Print-)Relaunch ihr neuestes (TV-)Projekt präsentiert: NÖN-N1-TV.

Das feierte in St. Pöltens New Design University mit 200 Freunden und Gästen seinen Sendestart. Und will künftig mehr als 400.000 Haushalte in ganz Niederösterreich mit regionalem, niederösterreichischem Fernsehprogramm erreichen.

"NÖN-N1-TV ist mit seinen Schwestersendern SW1 und RT24 der reichweitenstärkste niederösterreichische Privatsender", erklärt NÖ Pressehaus-Geschäftsführer Michael Ausserer. Und hat „ein richtig gutes Gefühl!“ Denn: „Das ist für uns ein neuer Start in die Zukunft.“

Ein großer Tag für die NÖN NÖN-Chefredakteur Daniel Lohninger

Und NÖN-Chefredakteur Daniel Lohninger ergänzt: „Das ist ein großer Tag für die NÖN. Wir freuen uns auf bewegte Zeiten“, so auch NÖN-Chefredakteur Walter Fahrnberger. „Ab morgen“ wird das neue NÖN-N1-TV-Team unter Kurt Raunjak „dabei sein“. Mit dem neuen Fernsehsender hat, fasst Michael Ausserer, „hat die NÖN alles, was ein modernes Medienhaus braucht“.

„Das“, meinte auch Niederösterreichs Landeshauptfrau, „ist ein ganz besonderer Anlass.“ Und zeigte sich überzeugt: „Das wird einfach sensationell!“ Die NÖN, so Johanna Mikl-Leitner, koste sie „viel Zeit. Aber sie bringe auch viel.“

Video NÖN-N1-TV: Die Höhepunkte des Sendestart-Events

St. Pöltens Diözesanbischof Alois Schwarz erinnerte sich dagegen an vergangene Zeiten. „Früher hat man gesagt: Hast schon g’hört? Dann hat man gesagt: Hast schon g’lesen? Und jetzt sagt man: Hast schon g’sehen?“ Er sei ganz begeistert, „dass wir jetzt neue Erzählungen ins Bild bringen.“

Und holte gleich Superintendent Lars Müller-Marienburg auf die Bühne, zum gemeinsamen Segen.

Klatschten und feierten beim von Kati Bellowitsch moderierten Event mit: Landeshauptfrau-Stellvertreter Franz Schnabl, Landesrätin Ulrike Königsberger-Ludwig, Landesrat Gottfried Waldhäusl, ÖVP-Landesgeschäftsführer Bernhard Ebner, NEOS-Landessprecherin Indra Collini, Wirtschaftskammer-Landespräsident Wolfgang Ecker, Wirtschaftsbund-Obmann Harald Servus, Landespolizeidirektor Franz Popp, Landesmilitärkommandant Martin Jawurek, Landesfeuerwehr-Pressesprecher Franz Resperger, Caritas-St. Pölten-Direktor Hannes Ziselsberger, Landesgesundheitsagentur-Geschäftsführer Konrad Kogler, Kultur.Regions-Geschäftsführer Martin Lammerhuber, NOEKU-Boss Paul Gessl, VAZ-Manager René Voak, ORF-NÖ-Landesdirektor Robert Ziegler und Chefredakteur Benedikt Fuchs, NÖ Fußballverbands-Präsident Hans Gartner, SKN-Geschäftsführer Matthias Gebauer, Heinz Hermann (Raiffeisen-Holding NÖ-Wien), NV-Generaldirektor Stefan Jauk – und natürlich die NÖN-Herausgeber Sonja Planitzer und Herbert Binder.

Auch eine TV-Ikone mit Kultfaktor beglückwünschte die NÖN via Videobotschaft zum Startschuss von NÖN-N1-TV: David "The Hoff" Hasselhoff!

Alle Videos in der NÖN-N1-Mediathek

Zu sehen ist der neue Fernsehsender, der auf dem bisher am Markt agierenden Privatsender Niederösterreich 1 (N1-TV), sowie auf den Sendern Schwechat-TV (SW1) und RT24 basiert, via Kabel und im Verbund mit R9 Regionalfernsehen auch via Satellit. Die Highlights des regionalen Programms aus den Bereichen Gesellschaft, Politik, Kultur und Sport sind auch in der NÖN-N1-Mediathek auf NÖN.at/video abrufbar.