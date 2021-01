„Eine sehr erfreuliche Zwischenbilanz können wir nach fünf Monaten ziehen, bis jetzt haben sich 85 Pfarren am Projekt ,Schritte der Hoffnung‘ beteiligt“, berichtet Christian Köstler, Leiter der diözesanen PfarrCaritas. Und: „Wir waren von der Dynamik, die gleich am Beginn eingesetzt hat, überrascht. Die ,Schritte der Hoffnung‘ können auch weiter im Jahr 2021 ein stärkendes Angebot sein.“

Ein Rundgang bei den Stationen in der Kirche bietet in der Corona-Zeit Gelegenheit, „bewusst innezuhalten, Kraft zu schöpfen, Danke zu sagen und den Blick wieder in die Zukunft zu richten“, so Köstler. Die Stationen können ohne großen Aufwand vorbereitet werden und sollen den Kirchenbesuchern Gelegenheit geben, sich mit unterschiedlichen Zugängen und Fragen auseinanderzusetzen. Die Inhalte, die dabei abgehandelt werden, sind: „Ich habe trotzdem Hoffnung; Ich bin ein geliebtes Kind“, „Ich bin dankbar/Ich bitte für . . .“, „Hoffnung ist für mich . . .“, „Ich schenke Hoffnung“ und „Ich schöpfe Hoffnung“.

Mit dem Projekt „Schritte der Hoffnung“ wollte und will die PfarrCaritas die Pfarren dazu einladen, diese Themen aufzugreifen und in ganz einfacher Form stärkende Impulse zu setzen. Das Projekt kann individuell in der Pfarre gestaltet und abgeändert werden. Die Referenten der PfarrCaritas stehen bei der Umsetzung unterstützend zur Seite. „Wir sind noch immer in einer sehr herausfordernden Zeit. Veränderung, Verunsicherung aber auch die Hoffnung auf eine gute Zukunft, all das bewegt und prägt unser Leben derzeit“, so Köstler.