Fotografin Manuela Marosevic ist auf der Plattform dein-sternenkind.eu gemeldet. Dort können Eltern von Sternenkindern schnell einen Fotografen in der Nähe anfordern, damit sie eine Erinnerung an ihr tot geborenes Kind haben. Der Verein „Pusteblume“ bietet für Sternenkinder kleine Decken, Hauben und Strampler an (siehe Bild).

| Teresa Sturm