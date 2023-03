In Niederösterreich wurden fast 3,5 Millionen Euro an Spenden ersungen

Werbung

Mirjam Gerstbach, die Vorsitzende der Katholischen Jungschar der Erzdiözese Wien, erklärt: „Die Belastungen und Sorgen bei Kindern und Jugendlichen sind zur Zeit besonders hoch. Die Pandemie hat das Sozialleben der jungen Menschen stark eingeschränkt, die Klimakrise wird weltweit nicht ernst genug genommen und bringt bedrohliche Zukunftsszenarien mit sich, viele Familien leiden unter den aktuellen Teuerungen und Kinder und Jugendliche nehmen den damit verbundenen Stress war“.

Gerade in so einer Zeit sei für Gerstbach die Sternsingaktion wichtig, da sie eine Möglichkeit biete, selbst aktiv zu werden. So war die Aktion für die Jungschar-Vorsitzende ein Gewinn für alle Beteiligten: „Für die mit den Spendengeldern unterstützen Projekte, für die Menschen zuhause, die sich über einen Besuch der Königinnen und Könige freuen und für die Kinder und Jugendlichen, die einen solidarische Beitrag zu einer gerechteren Welt leisten“. Mit den gesammelten Spenden – in ganz Österreich waren es 19.222.766 Euro, und in Niederösterreich 3.467.038 Euro – werden dann rund 500 Sternsingprojekte in Afrika, Asien und Lateinamerika unterstützt.

Petition gegen Kinderarbeit gestartet

Auch abseits der Weihnachtszeit arbeitet die Katholische Jungschar gegen Ungerechtigkeit. So engagiert sich die Dreikönigsaktion der Katholischen Jungschar zusammen mit dem Bündnis „Kinderarbeit stoppen!“ für ein Ende der Kinderarbeit. Mit dem heutigen Tag, dem 28. März, startet die Petition “Kinderarbeit stoppen: Lieferkettengesetz jetzt!” an die österreichischen EU-Abgeordneten.

Mehr Infos und die Möglichkeit die Petition zu unterstützen, findet man hier:

https://www.kinderarbeitstoppen.at/unsere-ziele