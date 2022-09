Wertvolle Antiquitäten im Fokus einer TV-Sendung

Werbung

Ein Flohmarktfund, der sich als wertvoll entpuppt, oder die alte Uhr der Großmutter, die doch älter ist, als gedacht: Die Bibliothek des Augustiner-Chorherren-Stifts Herzogenburg ist von 7. bis 9. Oktober Schauplatz für die nächste Ausgabe der Antiquitätensendung „Kunst + Krempel“. Die Sendung, die in Kooperation von ORF und BR entsteht, ist Anfang 2023 in ORF 2 zu sehen. „Das Stift Herzogenburg ist sehr dankbar, Gastgeber für diese Sendung sein zu dürfen“, freut sich Propst Petrus Stockinger.

In der Sendung werden Gegenstände oder Kunstwerke von Fachleuten eingeschätzt und begutachtet. Betrachtet werden dabei Entstehungszeit, Herkunft und Qualität – sowie der Wert. „Kunst + Krempel“ läuft bereits seit mehr als 35 Jahren im deutschen Fernsehen sowie in 3sat. „Der Bayerische Rundfunk wollte sich mit der Sendung nun einmal auch in den Osten Österreichs wagen, zumal die Sendung auch bei uns vielen Menschen bekannt ist und gerne gesehen wird“, erzählt Propst Petrus.

Bewerbungen noch diese Woche möglich

Auch das Stift Herzogenburg hat sich mit einem Kunstwerk beworben, so Propst Petrus: „Da wir selbst über einen großen Kunstbesitz verfügen und längst nicht alles über jedes Objekt wissen, werden wir auch selbst ein Kunstwerk einreichen. Ich bin gespannt darauf, was wir darüber lernen können.“

Wer ebenfalls interessante Objekte zu Hause hat, kann sich noch diese Woche per Mail an kunstundkrempel@br.de für die Sendung bewerben. Die Themengebiete der Veranstaltung in Herzogenburg sind Kunst auf Papier, Musikinstrumente, Uhren, Porzellan/Keramik, Skulpturen, Design und Gemälde.

Alle Infos gibt es unter www.kunstundkrempel.de.