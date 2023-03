Bischofskonferenz: Ergebnisse der Frühjahrsvollversammlung präsentiert

Werbung

Zölibatsverpflichtung, Segnungen von homosexuellen Paaren oder der Frauendiakonat. Solche und ähnliche Fragen wurden bei der Frühjahrsvollversammlung der Österreichischen Bischofskonferenz von 13. bis 16. März im Stift Seitenstetten behandelt. Der Prozess des „Unterscheidens“, bevor es auf weltkirchlicher Ebene zu Entscheidungen komme, sei bei möglichen Kirchenreformen aber noch nicht abgeschlossen, betonte der Vorsitzende der Österreichischen Bischofskonferenz, Franz Lackner, bei einer Pressekonferenz am Freitag zum vom Papst ausgerufenen Synodalen Prozess. Bei der zweiteiligen Weltbischofssynode im Oktober 2023 und 2024 in Rom würden aber wohl Klärungen erfolgen, so Lackner.

Synodaler Prozess: „Alles sagen, aber nicht alles vertreten.“

„Als Bischof werde ich alles sagen, aber nicht alles vertreten“, bezog sich Lackner auch auf sein Versprechen, alles zur Sprache zu bringen, was an Themen und Veränderungswünschen beim Synodalen Prozess zutage trete. Dies habe er so bei der Europäischen Kontinentalversammlung in Prag sowie zuvor beim Ad-limina-Besuch der Bischöfe in Rom getan.

Zum Thema Synodaler Prozess bezog sich Lackner auch auf seine schon des öfteren geäußerte Positionierung, dass die Ortskirchen stets „ergänzungsbedürftig“ gegenüber der Weltkirche seien, diese umgekehrt aber auch „anschlussfähig“ gegenüber den Ortskirchen bleiben müsse. Die Kirche sei hier noch „auf dem Weg“. Der Synodale Prozess sei ein „Zufluss zum großen und weiten Strom des Glaubens“, die Bischöfe müssten achtgeben, dass „bei Veränderungen des Flussbettes oder gar bei einer Stilllegung der Quelle Brüche verhindert werden“. Synodalität als hohes Gut der Kirche könne jedenfalls auch auf ortskirchlicher Ebene hochgehalten werden. Lackner erwähnte dazu die Diözesanräte als eines der wichtigen Gremien (neben Priesterrat und Konsistorium), auf die sich ein Bischof stützen könne.

Zurückhaltung bei Thema „Frauen als Diakonninen“

Zurückhaltend reagierte Lackner auf die Frage nach der zuletzt vom deutschen Synodalen Weg befürworteten Weihe von Frauen zu Diakoninnen: Er sehe „dieses Thema nicht kommen“. Zum Thema Segnung von Homsexuellen bezog sich der Bischofskonferenz-Vorsitzende auf das diesbezügliche Veto der vatikanischen Glaubenskongregation. Die Betroffenen sollten als Gläubige ernst genommen werden, Papst Franziskus habe „das pastorale Feld hier sehr weit geöffnet“.

Änderungen bei Zölibat: alles möglich

Beim Thema einer möglichen Aufhebung des Pflichtzölibats sei die Haltung der Österreichischen Bischöfe nicht eindeutig, so Lackner: „Es ist niemand radikal dagegen, und es schreit niemand, es muss morgen kommen.“ Der Papst habe zuletzt jedenfalls gemeint, dass es zu seinen Lebzeiten wohl nicht mehr zu Änderungen kommen werde. Die Kirche sei ein „organisches Gebilde, das dorthin wachsen müsse, bevor ein Kurswechsel erfolgen könne“, so Lackner.

Zur Frage, inwiefern die Kirche an die Gesellschaft anschlussfähig sei, betonte der Erzbischof, dass es nicht nur wichtig sei, zu fragen, wo die Kirche entsprechen könne – sondern vor allem auch, was sie geben könne, das in der Gesellschaft möglicherweise zu kurz kommt. Weitere Fragen bezogen sich auf ein mögliches neues Konzil der Katholischen Kirche, das laut Lackner derzeit aber wohl kein Thema sei – auch wenn Papst Franziskus stets für Überraschungen gut sei. Auf die Nachfrage nach fragwürdigen Versetzungen von deutschen, des Missbrauchs verdächtigen Priestern nach Österreich stellte Lackner in Abrede, dass in Österreich keine adäquate Aufarbeitung von Missbrauch im kirchlichen Kontext erfolgt sei.