Nur 29 Prozent der über 40-Jährigen in Niederösterreich haben ein Testament, damit liegt das Bundesland Österreichweit auf Platz drei. Die Hälfte der Österreicherinnen und Österreich gibt an, sich mit dem Thema nicht auszukennen. Seit dem Auftreten des Covid19-Virus informieren sich laut der Initiative „Vergissmeinnicht“ aber deutlich mehr Menschen zu den Themen Testament, Erbrecht und zum sogenannten gemeinnützigen Testament.

Die Niederösterreicher und Niederösterreicherinnen erstellen am häufigsten ein Testament, wenn sie ein höheres Alter erreichen, wenn sie erkranken, aber auch wenn sie Immobilien erwerben oder Kinder bekommen. Dass zwischen dem Zeitpunkt, an dem die Menschen darüber nachdenken ein Testament zu verfassen und dem Zeitpunkt, an dem sie es tatsächlich tun, aber im Durschnitt 15 Jahre vergehen, bezeichnet „Vergissmeinnicht“ als besorgniserregend. Mehr als die Hälfte der Menschen in Niederösterreich würden sich beim Testament im Notariat beraten lassen. Eine weitere häufige Informationsquelle ist laut Studie das Internet.

Vererben für den guten Zweck

Neben einem nahestehenden Personen gibt es auch die Möglichkeit, gemeinnützige Organisation in seinem Vermächtnis zu berücksichtigen. In den letzten Jahren ist der Anteil an Testamentsspenden stark gestiegen, und zwar um ganze 40 Prozent. Die Top 3- Gründe für Menschen für Testamentsspenden sind, das Gefühl damit auch nach dem Tod etwas Gutes zu tun, weil sie Streit zwischen ihren Angehörigen vermeiden möchten, oder weil sie es nicht dem Zufall überlassen wollen, was mit ihrem Erbe passiert. Wenn kein Testament vorliegt und es keine gesetzlichen Erben gibt, fällt die Erbschaft automatisch an den Staat.

Die meisten Testamentsspenden gehen in Österreich an den Tierschutz, Kinderhilfsorganisationen sowie in den Bereich Pflege- und Soziales. In Niederösterreich fällt auf, dass Menschen oft auf diese Weise spenden, weil sie einen persönlichen Bezug zu bestimmten Organisationen haben. Laut Vergissmeinnicht kommen mehr Testamentsspenden von Frauen als von Männern. Und die Bedeutung dieser Spenden ist gar nicht klein. Sie machen ungefähr zehn Prozent der Spendengelder gemeinnütziger Organisationen aus und sind oft die Grundlage für neue Projekte, wie zum Beispiel in der Katastrophenhilfe. Jeder fünfte Einsatz von „Ärzte ohne Grenzen“ finanziert sich mittlerweile aus dieser Quelle.

Tipps vom Notar

Ein Testament aufzusetzten ist laut Roland Gintenreiter, dem Vizepräsidenten der Österreichischen Notariatskammer, eigentlich nicht schwer. Verfasst man seinen letzten Willen handschriftlich, datiert und unterschreibt ihn, ist er gültig. Ungültige Testamente gibt es trotzdem sehr viele.

Schreibt man das Testament nämlich nicht allein, auf dem Computer, oder schreibt es jemand anderer für einen, müssen drei weitere Personen bezeugen, dass der Wille auch wirklich im Sinne der betroffenen Person formuliert ist. Eine häufige Ursache für ungültige Testamente sind vage Formulierungen, die nicht deutlich bestimmen, wer was genau und wie viel erbt, so der Notar. Auch Ehepartner, die das Testament gemeinsam verfassen, sind ein häufiger Grund. Da hier oft auf die Zeugen vergessen wird.

Testamentsrechner und Ratgeber

Weil Info-Events vor Ort entfallen müssen, bietet "Vergissmeinnicht" online unter www.vergissmeinnicht.at einen Testamentsrechner, Notarveranstaltungen, Erklärvideos und einen kostenlosen Erbrechtsratgeber an.

Zuhause aufbewahren sollte man das fertige Testament außerdem nicht unbedingt, meint Gintenreiter. Es käme schon mal vor, dass Verwandte, die im Testament nicht bedacht wurden, das Schriftstück verschwinden lassen. Auch sei immer wieder ein Thema, dass das Testament am Wohnort der verstorbenen Person nicht schnell genug auffindbar ist, was das Verfahren sehr verkomplizieren kann. Er rät deshalb, das Testament im Notariat aufzubewahren.