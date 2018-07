Sommerzeit ist Eiszeit! Mit den Sonnenstunden werden auch die Schlangen vor den Eissalons länger. 28 Prozent der Österreicher stehen mindestens einmal in der Woche vor der Wahl: Schokolade? Erdbeere? In der Tüte oder im Becher? Immer öfter bekommt die Auswahl einen exotischen Touch: Käfer anstelle von Schokostreuseln? Chili und Basilikum anstelle von Vanille?

Marketagent.com; n = 490 CAWI Interviews; Foto: Natalia Van Doninck/shutterstock.com; , NÖN-Grafik: Bischof

„Man kann quasi aus allem Eis machen“, erklärt Konditormeister Karl Bachinger. „Aber das heißt noch lange nicht, dass das auch schmeckt“, fügt er schmunzelnd hinzu. Wenn neue Eiskreationen gesucht werden, geht es seit Jahren in alle Richtungen – „manchmal auch schon in zu viele“, wenn es nach Bachinger geht. Auch vielen Eisschlemmern ist das oft zu wild, sie wählen lieber eine gängige Sorte für ihre süße Erfrischung.

Das bestätigt auch die jüngste Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Market-agent.com. Die Eisklassiker Vanille, Schokolade und Erdbeere gehören nach wie vor zu den beliebtesten Sorten der Österreicher. Mittlerweile mischen aber auch Haselnuss und Stracciatella in den Top drei mit: 35 Prozent der Befragten haben am liebsten Stracciatella in ihrer Eistüte. Gefolgt von Vanille und Haselnuss.

"Eine Auszeichnung, die uns unglaublich freut"

Es ist Geschmackssache. Aber auch eine Frage der Qualität der Zutaten und der Zubereitung. Auch wenn die Basis dieselbe ist – bei Cremeeis Milch und Zucker, bei Fruchteis Wasser und Zucker – so ist das, was daraus gemacht wird, ausschlaggebend. Das Bachinger Eis greift auf ein Familienrezept aus dem Jahr 1930 zurück.

„Das wurde über vier Generationen weitergegeben und immer wieder verbessert“, erzählt der Konditormeister. Eine Tradition, die man schmeckt, bewerteten auch seine Kunden, indem sie das Böheimkirchner Eis vor Kurzem zum besten Eissalon Niederösterreichs kürten. „Eine Auszeichnung, die uns unglaublich freut“, so Bachinger. Der hat übrigens auf seinem Eisstanitzel eine Mango-Schokolade-Kombination am liebsten.