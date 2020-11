Niederösterreich und Wien – eigentlich ein Verhältnis, das selten friktionsfrei ist. Eine repräsentative Studie des Meinungsforschungsinstitutes OGM zeigt aber nun: Die Wienerinnen und Wiener sind die größten Fans von Niederösterreich und seinen Einwohnern (Details auf ogm.at). Sieben von zehn Wienern halten Niederösterreich für attraktiv zum Leben und Arbeiten, acht von zehn Wienern halten Niederösterreich und seine Bewohner für sympathisch.

Erwidert wird diese Liebe allerdings nicht: Im Sympathie-Ranking ist die Bundeshauptstadt in Niederösterreich nämlich abgeschlagenes Schlusslicht. Nicht einmal jeder Zweite findet Wien und seine Bevölkerung sympathisch. Etwas besser sind die Werte bei der Beurteilung von Arbeit und Lebensqualität: Hier rangiert die Bundeshauptstadt im Mittelfeld.

Niederösterreicher lieben ihr Land

Für OGM-Geschäftsführer Wolfgang Bachmayer ist das schlechte Abschneiden Wiens an sich keine Überraschung, weil die Wiener in ganz Österreich im Bundesländer-Vergleich die schlechtesten Sympathiewerte haben. Aber: „Normalerweise erreichen die benachbarten Bundesländer sehr gute Sympathiewerte. Man sieht hier aber, dass die früher manchmal spürbaren Komplexe und Neidgefühle gegenüber Wien mittlerweile völlig verschwunden sind und sich umgedreht haben.“

Quelle: www.ogm.at; NÖN-Grafik: Bischof

Denn das neue Selbstbewusstsein unserer Landsleute zeigt sich auch in der hohen Zufriedenheit mit dem eigenen Land. Neun von zehn Niederösterreichern halten ihr eigenes Bundesland für attraktiv zum Leben und Arbeiten, 87 Prozent finden ihre Landesleute und das Land sympathisch. Diese neue Landesidentität ist mittlerweile auch kein Widerspruch mehr zu einer starken regionalen Verankerung. Bachmayer: „Die frühere Viertel-Identität ist erhalten geblieben, wird aber nun durch eine verstärkte Landesidentität überdacht.“

Die in Niederösterreich beliebtesten Bundesländer sind Salzburg und die Steiermark. Bei den Sympathie-Werten haben zwar die Steirer die Nase vorn, bei der Attraktivität für Leben und Arbeiten liegt aber Salzburg ganz klar auf Platz eins – vor Oberösterreich. „Für dieses positive Bild Salzburgs dürfte der Wirtschaftsstandort an der Grenze zu Deutschland, die Landschaft mit ihren Bergen, Kultur, Tourismus und der Sport verantwortlich sein“, erklärt Bachmayer.

Den letzten Platz bei der Attraktivität für Leben und Arbeit vergeben die Niederösterreicher an Vorarlberg: Den Hauptgrund dafür sieht Bachmayer in der großen räumlichen Entfernung zwischen den Bundesländern. Tröstende Nachricht für Wiener: So wie es ihnen mit Niederösterreich geht, geht es uns mit den Steirern – sie finden Land und Leute in Niederösterreich am wenigsten sympathisch. Insgesamt landet Niederösterreich aber im Sympathie-Mittelfeld: Die Österreicher schätzen vor allem, dass es sich im Land unter der Enns gut leben und arbeiten lässt.