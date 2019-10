„Am Ende braucht es Kommunikation.“ Und die, so verrät Heimleiter Jörg Fuhrmann beim Symposium der ARGE NÖ Heime in St. Pölten, muss aber nicht verbal sein. Auch Berührung ist Kommunikation. Berühren, angreifen! Aber auch staunen!

Es braucht ein bewusstes Leben im Hier und Jetzt. „Nicht ins Handy schauen, sondern sich unterhalten, zuhören.“ Der Geschichte des Lebens lauschen. Miteinander etwas lesen. Da sein, wenn der Mensch sagt, dass er einen braucht.

„Die menschliche Begegnung ist das Allerwichtigste“, sagt Sonja Thalinger vom Landesverband Hospiz NÖ. Auch Menschen am Ende ihres Lebens wollen Teil des Lebens sein. Sie wollen nicht nur mit traurigen Gedanken konfrontiert werden. Das Schöne daran: Da sein kann jeder. Egal ob Freund oder Verwandter oder … Man kann fragen, was er braucht. Was man tun kann – für mehr Lebensqualität. Das Fenster öffnen? Einen Gugelhupf mitbringen? Auch wenn vieles nicht mehr möglich ist, gibt es doch immer wieder Dinge, die möglich sind, die Freude bereiten und Lebensqualität bringen.

"Es geht sehr viel um Achtsamkeit, um Wertschätzung"

Man kann aber auch fragen, was belastet. Wie zum Beispiel Ängste, Schmerzen, die Veränderung der Krankheit und die Nähe zum Tod. Dazu braucht es Mut.

Ehrenamtliche, Pflegekräfte, Ärzte und Sozialarbeiter, die im Bereich Palliative Care und Hospiz tätig sind, wurden speziell geschult. Sie besitzen eine hohe Kompetenz in der Kommunikation. „Es geht sehr viel um Achtsamkeit, um Wertschätzung.“ Sterbende Menschen sind oft froh, wenn man Dinge klar ausspricht, erläutert Thalinger. Wenn sie über ihre Sorgen reden können. Und das Gegenüber es auch aushält. Dazu sind Reflexion, ein starkes Team dahinter und Weiterbildung sehr wichtig.

Anfragen um eine Begleitung am Lebensende übrigens kann jeder – egal ob Betroffener, Angehöriger, Arzt usw. Bei jeder Einrichtung. Und zu jeder Zeit. Am besten aber schon sehr früh, rät sie. Damit man sich kennen lernen kann. Ideal wäre es, so Thalinger, schon bei der Diagnosestellung der Lebenszeit limitierenden Erkrankung.

In anderen Ländern versucht man, sich dem Thema Sterben früher zu nähern. Uns aber fehlen immer noch die Worte und die persönliche Auseinandersetzung mit dem Thema, glaubt sie. Daher: „Wir versuchen, mit Hospiz macht Schule schon mit Kindern über Lachen und Weinen und übers Sterben zu reden.“ Vielleicht gehen die jüngeren Generationen offener damit um.

Das Ende zum Thema machen

Eine rechtzeitige Auseinandersetzung macht Sinn. „Ich glaube, das Ziel ist, dass wir von unserer eigenen Biografie so berührt sind wie von keiner anderen auf der Welt“, glaubt Fuhrmann.

Am Ende des Lebens kommt eine Vielfalt an Fragen. Wer bin ich wirklich? Wer hat die Schlüssel meines Lebens? Was ist für mich Würde? Welche Dinge habe ich nicht vollendet? Welche Spuren hinterlasse ich? Welche Lebensstationen, welche Erfahrungen kann man vorweisen? Was ist Familie? Was sind die wichtigsten Menschen? Wie achtsam gehe ich mit mir selbst um? Was ist der Titel meiner Biografie?

Aber: „Das Leben bietet die Zeit, sich darauf vorzubereiten.“ Man kann sein Leben in die Hand nehmen.