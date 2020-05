Am internationalen Tag der Pflegeberufe am 12. Mai werden die Leistungen der Pflege in den Vordergrund gerückt. „In diesem Jahr hat der Tag der Pflege aufgrund der Corona-Krise eine ganz besondere Bedeutung“, betont Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner, die allen Pflegekräften der NÖ Häuser dankt.

„Denn es ist zu einem großen Teil auch ihr Verdienst, dass wir die Krise in Niederösterreich bis jetzt so gut bewältigt haben. Und deshalb spreche ich allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Pflege in den NÖ Kliniken und Pflege-, Betreuungs- und Förderzentren heute, stellvertretend für alle Kolleginnen und Kollegen im Gesundheitsbereich, aber auch für alle anderen Berufsgruppen und alle Niederösterreicherinnen und Niederösterreicher, die jeder und jede für sich einen Beitrag geleistet haben, ein herzliches Dankeschön aus! Und ich darf Ihnen allen sagen, dass wir stolz auf uns sein dürfen.“

Zurück in die Gesundheits- und Krankenpflegeschulen

Mit dem Tag der Pflege können auch die Gebäude der Gesundheits- und Krankenpflegeschulen wieder genutzt werden. „Die praktische Ausbildung konnte bereits stufenweise wiederaufgenommen werden“, so Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister. Bald soll nun auch Unterricht in der Schule wieder stattfinden. „Ich danke allen Beteiligten einerseits dafür, dass sie den Auszubildenden auch in Krisensituationen zur Seite stehen und andererseits zügig angepasste Unterrichtsvarianten entwickelt haben“, so Teschl-Hofmeister.

Starten wird die Ausbildung in der Schule unter anderem auch für Stefanie Gamsjäger. Sie war Heimhelferin in der Hauskrankenpflege, wollte sich weiterbilden und hat daher mit dem Pflegeassistentenlehrgang begonnen. Und für Manuel Hartmann. Er war schon bei der Jugendrettung, hat dann festgestellt, dass ihm der soziale Zweig gefällt, und sich für den Pflegeberuf entschieden. „Es ist das Schönste, wenn man von denen, die man pflegt, Dankbarkeit erhält“, sagt der Auszubildende zur Pflegefachassistenz. Außerdem: „Pflegekräfte braucht man immer“, ist er überzeugt. Nicht nur in der Coronakrise.

Pflegekräfte-Mangel bleibt ein Thema

Was die Coronakrise gezeigt hat? „Man sieht, dass ein Mangel an Pflegekräften besteht“, so Hartmann. In Niederösterreich sei man laufend damit beschäftigt, Lösungsmöglichkeiten für den zunehmenden Mangel zu finden und zu entwickeln, betont dazu Mikl-Leitner. So versucht etwa die NÖ Landesgesundheitsagentur mit der Initiative „Pflege-Helden“ ganz gezielt junge Menschen anzusprechen und für den Pflegeberuf zu begeistern.

Wer sich eine Ausbildung an einer Gesundheits- und Krankenpflegeschule bewerben will: Das Bewerberverfahren wurde wieder aufgenommen. Übrigens: Das Auswahlverfahren wird in diesem Jahr rein virtuell stattfinden. Infos: https://pflegeschulen-noe.at

Und: Wer mehr über die Ausbildungsmöglichkeiten in den Bereichen Gesundheits- und Krankenpflege, Pflegefachassistenz und Pflegeassistenz wissen will, erhält Infos dazu auch auf: www.pflege-helden.at