Anlässlich des Welttages der Sozialen Arbeit stand Sozialarbeiterin Cornelia Stoits-Gierlinger von RAINBOWS-Niederösterreich in einem Gespräch für Fragen rund um ihren Job zur Verfügung. RAINBOWS ist eine Organisation, die bereits vor 30 Jahren begann, Kindern und Jugendlichen bei Trennung, Scheidung oder Tod, Halt und eine positive Perspektive zu bieten. Diese Themen erlangten während der Corona-Pandemie noch mehr an Bedeutung, denn die Scheidungsrate, aber auch der Abschied von geliebten Menschen sind mehr im Alltag der Kindern und Jugendlichen präsent.

Sozialarbeiterin Cornelia Stoits-Gierlinger von RAINBOWS-Niederösterreich NOEN, Michael Pekovics

Cornelia Stoits-Gierlinger arbeitet seit 2018 als Gruppenleiterin und Trauerbegleiterin bei RAINBOWS. Im September 2020 übernahm die Sozialarbeiterin die Bereichsleitung von RAINBOWS Niederösterreich-Ost. Ein Beruf, der belastende und viele traurige Seiten mit sich bringt. Der auch dazu führt, sich selbst mit diesen Lebensthemen immer wieder auseinanderzusetzen.

Warum lohnt es sich mit den Kindern bzw. Jugendlichen und ihren Familien zu arbeiten?

„Positiver Zuspruch und Bestärkung aller betroffenen Personen kann zu Veränderungen führen. Wenn es in Familien zu großen Umbrüchen kommt – sei es durch Trennung oder durch einen Todesfall – kann eine professionelle Begleitung den großen Unterschied im Leben aller Beteiligten machen.“

„Zu meinen schönsten Erfahrungen bei einem Kindertreffen zählte die Erkenntnis eines 5-jährigen Buben, dass er nicht schuld an der Trennung seiner Eltern war. Er konnte erst durch die RAINBOWS-Begleitung diesen Gedanken loslassen und fühlte sich dadurch leichter und befreit.“

Wie kommt man eigentlich zu so einem Beruf?

„In meinen ersten Schuljahren wollte ich Nonne werden, wahrscheinlich, weil ich damals in eine Klosterschule ging, wo eben Klosterschwestern „das Sagen“ hatten. Im Laufe der Zeit erkannte ich, wie wichtig es mir ist, andere Menschen auf Ihrem Lebensweg zu begleiten. Und ich erlebte, welchen positiven Unterschied es machte, besonders Familien mit Kindern hilfreich zur Seite zu stehen. Bei RAINBOWS hat mich das pädagogische Konzept angesprochen. Die RAINBOWS-Familie hat mich sehr angezogen, weil es ein multi-professionelles Team gibt und fachlicher Austausch großgeschrieben wird. Davon profitieren letztendlich die Familien und Kinder – denn in der Arbeit mit betroffenen Familien ist das Fachwissen ein entscheidender Faktor“, erzählt die Sozialarbeiterin.

Wenn man mit so viel Trauer zu tun hat, leidet man da manchmal nicht mit?

„Ich bin oft von den Geschichten der Familien berührt und sehe und spüre, dass die Umstände oft nicht leicht sind. In diesen schweren Zeiten dann gemeinsam Lichtblicke zu entdecken, ist ein wertvoller Beitrag im Leben anderer, die das alleine gerade nicht schaffen. Und Ausgleich hole ich mir in der Natur, besonders am Wasser und im Wald. Das gibt mir Energie. Mein großes Hobby ist das Tanzen in verschiedensten Formen, ich unterrichte leidenschaftlich gerne kreativen Kindertanz.“

Welche Stärken und Fähigkeiten sollte man für diese Arbeit mitbringen?

„Wichtig ist die Fähigkeit gute Beziehungen aufbauen zu können. Mit Kindern in Kontakt zu sein, braucht Empathie und Verständnis für alle Arten von Reaktionen, die auftauchen können. Wichtig ist auch die Fähigkeit, sich persönlich gut abgrenzen zu können. Um Orientierung und Halt zu geben, muss die eigene Persönlichkeit gefestigt sein.“