Gold gibt’s diesen Sonntag keines zu finden. Aber: Wer weiß? Schließlich stehen die Schätze, genauer noch: die geteilten Schätze, sogar als Motto über Österreichs Tag des Denkmals, den Österreichs Bundesdenkmalamt schon seit mittlerweile 20 Jahren im September ausruft. Und an dem im Europäischen Kulturerbe-Jahr über 290 denkmalgeschützte Gebäude im ganzen Land ihre Pforten öffnen.

48 Denkmäler zwischen Aggsbach und Zwettl

In Niederösterreich sind es 48 Burgen, Schlösser und Stifte, aber auch Stadthäuser und Bauernhöfe, Kapellen und Kalvarienberge, Burgruinen und Freihöfe und sogar eine echte Schatzkammer, die zum Besuchen einladen. Und Stuckdecken (in Allentsteig) und Beinhäuser (in Bad Deutsch-Altenburg) herzeigen, mit dem Kaiser durchs Frauenbad und mit dem Krupp durch seine Stilklassen spazieren, Bergfriede (in Horn) und Kapitelsäle (in Lilienfeld) erobern und Caroline Bonaparte (in Schloss Orth) und Sisi von Österreich (in Reichenau) ihre Aufwartung machen.

In St. Pölten kann man mit (Landschafts-)Architekt Alfred Benesch den Kalvarienberg und den Schillerplatz neu entdecken, in Wösendorf kann man einem Restaurator über die Schulter und einem echten Kremser Schmidt ins Antlitz blicken. Und zwischen Ebergassing und Weitra kann man gleich zwölf Innenhöfe besichtigen.

In denen hat die Initiative DENKmal.KULTUR, die von den Land & Forst-Betrieben, von der Burghauptmannschaft oder von Österreichs Orden unterstützt wird, am Tag des Denkmals auch gleich den Tag des Innenhofs ausgerufen. Mit Höfen, die nur an diesem Tag öffentlich zugänglich sind, mit Höfen, die Renaissance-Arkaden (in Weitra) und Galgenleitern (in Viehdorf), Barockfassaden (in Horn) und Uhrtürme (in Ernstbrunn) beherbergen.

Und während man beim Baudenkmal-Workshop in der Kartause Mauerbach Kalkbrennen und Ziegelschlagen lernen kann, wird im Allentsteiger Freihof frisch gebrautes Ale getrunken, nach der Schatzsuche ...

www.tagdesdenkmals.at