Höchste Spenden-Bereitschaft in Niederösterreich und Burgenland

81 Prozent der Personen in den beiden Bundesländern spenden für gemeinnützige Zwecke. Laut einer aktuellen Befragung, welche der Fundraising Verband Austria vorstellte, ist dies ein bundesweiter Spitzenwert. In den letzten 10 Jahren wurde österreichweit noch nie so viel gespendet wie jetzt, auch 2021 werden 850 Millionen Euro an Spendenaufkommen erwartet. Kritik gibt es an den gesetzlichen Rahmenbedingungen bei Spendenzielen wie Tierschutz und Bildung.