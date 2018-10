Der eine schmeckt nach Himbeeren und ein bisschen nach Limette, der Zweite nach Walnuss und Milchschokolade, der Dritte entfernt nach Paranuss. Und einer hat auch mal „ganz stark nach Yasmin geschmeckt. Das war einer der geilsten Kaffees!“ Schwärmt Felix Teiretzbacher.

Seit mittlerweile sechs Jahren macht, also: röstet der gebürtige St. Pöltner seinen eigenen Kaffee. Und ist damit längst nicht (mehr) der Einzige. „Da gibt’s vor allem in den letzten zwei Jahren einen ziemlichen Boom“, meint Teiretzbacher. Und kennt allein in Niederösterreich „15 bis 20“ neue, kleine Röstereien – in Krems, in Melk, in Ybbs, in Perchtoldsdorf, in St. Christophen und viele mehr.

Früher hätten ja noch Greißler und Kolonialwarenhändler geröstet, und viele auch daheim, am Holzofen, in speziellen Röstpfannen. Heute beherrschen Industriekaffees den Markt – und die würden zum Teil sogar mit Kaffeearomen aromatisiert.

Qualität wichtiger als Quantität

Auch wenn die Österreicher, die aktuell mehr als 1.000 Tassen pro Jahr trinken, ihren Kaffee vor allem „schnell und unkompliziert“ wollen, gehe es doch immer mehr um „die Qualität, weniger um die Quantität“, stellt Österreichs Kaffeeverband anlässlich des diesjährigen Tages des Kaffees fest. Und: Für mehr als die Hälfte der Kaffeetrinker sei der Geschmack der wichtigste Grund für eine Tasse Kaffee.

Der Geschmack ist auch das wichtigste Argument für handgerösteten Kaffee – neben der Qualität des Rohkaffees („den suchen wir uns schon selber aus“, so Felix Teiretzbacher), dem Kontakt zum Kaffeebauern, Bio- oder Fairtrade-Labels (in Österreich wurden im Vorjahr immerhin 3.844 Tonnen Fairtraide-Kaffee getrunken) oder der Vielfalt der Zubereitung („wir mahlen auch die Filterkaffees alle mit der Hand“).

Von einer roten Kirsche zur schwarzen Röstung

Schmecken kann das, was aus einer weißen Blüte („die riecht noch in zwei Metern Entfernung unglaublich stark“), einer roten Kirsche und einer grünen Bohne geröstet wird, „wie eine Praline“. Weil: „Kaffee muss nicht hantig und bitter sein.“ Er kann, wie bei Felix Kaffee mit dem schmollenden Affen im Logo, auch süß und hell sein. Und: „Ich kann auch daheim einen Filterkaffee wie bei der Weltmeisterschaft machen.“