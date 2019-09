Neue Gäste nehmen Platz auf dem "Roten Stuhl".

Nach über 100 Interviews auf YouTube mit prominenten Gästen aus Kabarett, Schauspiel, Musik und Sport präsentiert Bernhard Egger, Gründer und Moderator der Gesprächsreihe "Auf dem Roten Stuhl", seit Jänner 2018 sein Format auch auf der Bühne. Ein Ort, der ihm nach 25 Jahren als Musiker (Schlagzeuger) durchaus vertraut ist. Erstmals vereinen sich nun beide Berufungen in einer Show.

Die bisherigen Gäste der Bühnenversion im Stadtsaal Wien waren Willi Resetarits, Conchita Wurst, Herbert "Schneckerl" Prohaska, Hans Theessink, Thomas Stipsits und Alex Kristan. Der YouTube-Kanal wurde 2011 ins Leben gerufen und zählt mit mehreren Millionen Aufrufen zu den erfolgreichsten österreichischen Online-Formaten.

Für die Herbstsaison 2019 bittet Bernhard Egger wieder hochkarätige Gäste zum Live-Talk auf dem Roten Stuhl in den Stadtsaal Wien und - als NÖ-Premiere - in die Kulturwerkstatt Hirschbach:

4. Oktober, Kulturwerkstatt Hirschbach: Herbert Prohaska & The Real Holy Boys

Fußballgott Herbert Schneckerl Prohaska wird in der ersten Halbzeit beim Live-Talk über Höhen und Tiefen seiner Karriere erzählen. In der zweiten Hälfte der Show werden The Real Holy Boys das Publikum musikalisch verzaubern. Toni Matosic, Mastermind der Kultband Monti Beton und Pete Art begeben sich gemeinsam mit Herbert Prohaska auf eine musikalische Reise durch die größten Hits der letzen Jahrzehnte. Ihre Konzertevents begeistern das Publikum regelmäßig und garantieren Unterhaltung vom Feinsten. Am Schlagzeug ist Gastgeber Bernhard Egger in seiner zweiten Berufung zu erleben.

13. Oktober, Stadtsaal Wien: Katharina Staßer

Bernhard Egger plaudert und musiziert mit der großartigen Schauspielerin. In der zweiten Hälfte wird Katharina zum Gesangsmikro greifen und ihre Lieblingslieder singen.

11. November, Stadtsaal Wien: Peter Rapp

Bernhard Egger plaudert und musiziert mit der Showmaster-Legende. In der zweiten Hälfte wird Peter Rapp zum Gesangsmikro greifen und die Gaste musikalisch in die 1950er Jahre entführen. Gemeinsam mit einem der momentan heißesten Rock'n'Roll-Acts des Landes - THE RIDIN DUDES.

8. Dezember, Stadtsaal Wien: Roland Düringer

Bernhard plaudert und musiziert mit dem Kabarett-Giganten Roland Düringer. In der zweiten Hälfte wird Roland zum Bass greifen. Unterstützt wird er dabei von einer Auswahl großartiger Musiker und Gastgeber Bernhard Egger am Schlagzeug.

Tickets gibt es im NÖN Ticketshop!