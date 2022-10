Auch in NÖ herrscht Ungewissheit vor der Ballsaison

Werbung

Viele Menschen wollen wieder tanzen. Eine Studie der Wirtschaftskammer Wien zeigt, dass jeder dritte Befragte vorhat, in der bevorstehenden Saison einen Ball zu besuchen. „Auch in Niederösterreich merkt man, dass die Menschen wieder auf Bälle gehen wollen“, sagt WKO-Wirte-Sprecher Mario Pulker. Ob sie die Gelegenheit dazu bekommen, ist vielerorts aber noch unsicher.

Präventionskonzepte, Teuerung und Co.

Die vergangenen beiden Ballsaisonen fielen der Pandemie zum Opfer. Heuer gibt es zwar keine Covid-Einschränkungen mehr. Vorgeschrieben ist aktuell lediglich das Erstellen eines Präventionskonzeptes samt Corona-Beauftragtem bei Veranstaltungen mit mehr als 500 Personen.

Viele Veranstalter sind trotzdem unsicher, ob die Tanzevents heuer wieder stattfinden können. Das zeigen Gespräche der NÖN-Lokalredaktionen mit Ballorganisatoren im ganzen Land.

Pulker erzählt, dass viele Organisatoren Sorge haben, dass spontan wieder Maßnahmen verhängt werden. Auch die gestiegenen Preise für Energie, Lebensmittel und Co. machen den Veranstaltern zu schaffen.

Jauk: Miete, Beleuchtung, Bewirtung um ein Drittel teurer

Einige der größten Bälle in NÖ sind bereits wieder abgesagt. Ein Beispiel ist der Landhaus-Ball . „Die Corona-Situation ist uns zu unsicher“, sagt Sonja Strauss von der Dienststellen-Personalvertretung des Landes, die den Ball veranstaltet. Ein ähnliches Schicksal ereilt den Ball des Wirtschaftsbundes Schwechat im Multiversum oder den Jägerball Wiener Neustadt .

Die Organisatoren des NÖ-Bauernbundballs sowie des Landeshauptstadtballs wollen sich noch Zeit lassen, ehe sie eine Entscheidung treffen. Geplant wäre der Bauernbundball, nachdem zwei Jahre lang in den Wohnzimmern mit einem Ball-Paket getanzt wurde, am 14. Jänner im Austria Center in Wien.

Ball-Organisator Stefan Jauk spricht von zwei Risiken: Die Stadt Wien könne keinerlei Auskunft über Corona-Einschränkungen geben. Zudem seien die Kosten für Miete, Beleuchtung und Bewirtung um ein Drittel gestiegen. „Das können wir in dieser Form unmöglich weitergeben“, meint Jauk.

Ähnlich sieht man das in der Stadt St. Pölten, wo zurzeit Abstimmungsgespräche über den Landeshauptstadtball im VAZ St. Pölten laufen. Neben Covid und der Teuerung sieht man dort den Personalmangel in der Gastronomie als Problem.

Location-Suche wird immer öfter zum Problem

Das zeigt sich auch in kleinen Ortschaften. Dort wird es immer schwieriger, überhaupt eine Location für eine Tanzveranstaltung zu finden. Viele Gasthäuser, in denen sie früher stattfanden, haben entweder zugesperrt oder bieten kein Catering mehr an. Bei einem Schulball im Raum Mistelbach musste der Elternverein das Servieren übernehmen, weil die Organisatoren nur einen Koch ohne Servierteam fanden.

Kreativ wurden die Organisatoren von Maturabällen heuer auch bei der Datum-Wahl: Viele Bälle fanden bereits im September und Oktober statt, um das Zusammenfallen der Events mit einer Winter-Covid-Welle zu verhindern. Andere wurden in den Juni verlegt.

Einzelne Ball-Organisatoren zeigen sich trotz allem optimistisch: In Baden heißt es im Casino beim Ball Royale am 21. Jänner „Alles Walzer!“. In Wieselburg gibt es am 19. November sogar eine Premiere: Der NÖ Blasmusikverband, der heuer sein 70-jähriges Jubiläum feiert, richtet den Ball der Blasmusik aus.