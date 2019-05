In ganz Österreich begehen Naturpark-Schulen und -Kindergärten am 22. Mai einen Aktionstag zum „Internationalen Tag der biologischen Vielfalt“

„Landschaften voller Tonkünstler“ – unter diesem Motto beteiligen sich am 22. Mai über 5.000 Kinder und Jugendliche an einem bundesweiten Aktionstag zum „Internationalen Tag der biologischen Vielfalt", der weltweit gefeiert wird. An diesem Tag setzen Naturpark-Schulen und -Kindergärten in ganz Österreich ein gemeinsames Zeichen für die Bedeutung der Biodiversität.

Wer sind die Tonkünstler des Naturparks? Wo sind sie zu finden und was ist das Besondere an ihnen? In 36 Naturparken dreht sich an über 100 Schulen und Kindergärten alles um die vielfältigen Kommunikationsarten und Geräuschwelten in der Natur: Bei Exkursionen, Projekten oder an Wissensstationen spitzen die Kinder die Ohren und lauschen den Klängen von Wiese und Wald.

„Am heurigen Aktionstag lernen die Kinder die Natur vor ihrer Haustür auf eine ganz besondere Weise kennen und können im Idealfall ein tieferes Verständnis für die Bedeutung der Artenvielfalt entwickeln“, ist Wolfgang Mair, Präsident des Verbandes der Naturparke Österreichs überzeugt.

Naturpark-Schulen und -Kindergärten

Bei der Zusammenarbeit zwischen Naturpark, Gemeinde und Naturpark-Schule bzw. -Kindergarten erhalten Kinder durch spezielle Angebote die Möglichkeit, ein besonderes Naturverständnis und -bewusstsein zu entwickeln, um auf einer tieferen Ebene mit der biologischen Vielfalt in ihrer Umgebung vertraut zu werden.

Am 22. Mai 2019 gibt es in Österreich 121 Naturpark-Schulen und 48 Naturpark-Kindergärten, die von über 9.000 Kindern und Jugendlichen besucht werden.

Diese Naturparke machen heuer beim Aktionstag mit:

Burgenland

: Naturpark Geschriebenstein-Irottkö, Naturpark Landseer Berge, Naturpark Neusiedlersee – Leithagebirge, Naturpark Raab-Örség-Goricko, Naturpark-Rosalia-Kogelberg, Naturpark In der Weinidylle

Kärnten

: Naturpark Dobratsch, Naturpark Weissensee

Niederösterreich

:Naturpark Dobersberg, Naturpark Eisenwurzen NÖ, Naturpark Geras, Naturpark Heidenreichsteiner Moor, Naturpark Jauerling-Wachau, Naturpark Kamptal-Schönberg, Naturpark Leiser Berge, Naturpark Ötscher-Tormäuer, Naturpark Purkersdorf, Naturpark Sparbach, Naturpark Wüste Mannersdorf

Oberösterreich

: Naturpark Attersee-Traunsee, Naturpark Mühlviertel, Naturpark Obst-Hügel-Land

Salzburg: Naturpark Riedingtal in Zederhaus, Naturpark Weißbach

Steiermark: Naturpark Almenland, Naturpark Mürzer Oberland, Naturpark Pöllauer Tal, Naturpark Sölktäler, Natur- und Geopark Steirische Eisenwurzen, Naturpark Südsteiermark, Naturpark Zirbitzkogel-Grebenzen

Tirol

: Naturpark Karwendel, Naturpark Kaunergrat, Naturpark Ötztal, Naturpark Tiroler Lech, Hochgebirgs-Naturpark Zillertaler Alpen

Informationen zum österreichweiten Aktionstag sowie zu den beteiligten Einrichtungen beim Verband der Naturparke Österreichs, Gabriele Peters, Tel.: 0316 / 31 88 48-17, E-Mail: peters@naturparke.at