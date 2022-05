Hohe Energiepreise: Wie man im Alltag sparen kann

Werbung

Laut eNu-Geschäftsführer Herbert Greisberger kann man sich unter anderem in den Bereichen Mobilität, Raumwärme und Strom einiges an Kosten im Alltag sparen.

Bei der Mobilität ist natürlich am meisten Geld zu sparen, wenn man öffentlich oder beispielsweise mit dem Fahrrad unterwegs ist. In Fällen, wo dies nicht möglich ist, lohnt es sich langsam zu fahren. Sollte ein E-Auto zur Verfügung stehen, ist man auch mit diesem kostengünstiger unterwegs.

Aufmerksamer Gang durch Haus und Wohnung lohnen sich

Bei der Raumwärme wird es schon etwas komplizierter. „Wichtig ist, Energie nicht zu vergeuden. Ein genauer Gang durchs Haus lohnt sich“, sagt der Experte im Gespräch mit der NÖN. Unter anderem solle man darauf achten, ob wo ein Luftstrom zu bemerken ist – ein möglicher Hinweis für undichte Fenster und Türen. Wer etwa in einem Haus wohnt, wird zusätzlich davon profitieren, die oberste Geschossdecke mit einfachen Matten aus dem Baumarkt auszulegen. Damit bleibt die Wärme in den darunterliegenden Zimmern erhalten und es kann bis zu 30 Prozent der Energiekosten gespart werden.

Auch bei der Wahl der Heizung – sofern ein Mitspracherecht besteht – sollte man darauf achten, welche tatsächlich auch zum Gebäude passt. Beim Heizen sollten sich Bewohnerinnen und Bewohner generell die Frage stellen, ob es wirklich Sinn macht, alle Räume zu beheizen. „Und Stoßlüften statt Dauerlüften“, so der Appell von Greisberger. Ein großer Fehler ist hierbei eine Kombination aus gekippten Fenster und laufender Heizung.

Geschirrspüler und Waschmaschine voll anfüllen

Gespart werden kann im täglichen Leben auch im Strombereich. Hier kann es sich auf Dauer etwa auszahlen, alte Geräte auszutauschen. Diese müssen dabei nicht die teuersten sein, neue Standards ermöglichen aber eine deutliche Kostenreduktion.

Bei Geräten wie Geschirrspüler und Waschmaschine gilt in erster Linie: voll anfüllen. Zusätzlich sollte beim Geschirrspüler das Öko-Programm verwendet werden. Aufgrund der längeren Dauer, würde dieser Tipp laut Greisberger öfter für Verwunderung sorgen. Aber: „Die meiste Energie benötigt man immer beim Erwärmen“ – nicht jedoch bei der Zeit. Ein längeres Programm kann somit trotzdem sparsamer sein.

Bei der Verwendung der Waschmaschine kann ebenfalls noch einmal mehr gespart werden, etwa wenn die Wäsche statt mit 60 Grad nur mit 40 Grad gewaschen wird. Dabei können rund 40 Prozent an Energie gespart werden. Zusätzlich sollte auf die Verwendung eines Trockners verzichtet werden.

Im alltäglichen Leben gibt es also viele Möglichkeiten zu sparen. Es mag nicht alles sofort umsetzbar oder erkennbar sein, ein guter Start ist jedoch oft: „Einfach mit offenen Augen durch die Wohnung gehen. Und zu überlegen, was wirklich nötig ist“, so Greisberger abschließend.