Ein Mann Gottes auf der Bühne

Matthias Helm und Monika Schwabegger im Oratorium "Elias" in Retz. Foto: Barbara Palffy

D as Festival Retz zeigt ab 7. Juli das Oratorium „Elias“ von Mendelssohn. Schöpfung und Natur, die Gefahr der Zerstörung und die Hoffnung auf ihren Erhalt. Diese Themen stehen heuer im Fokus des Festival Retz. Auch in der Inszenierung des Oratoriums „Elias“ von Felix Mendelssohn Bartholdy in der Stadtpfarrkirche kommt dieser Schwerpunkt zum Tragen.

Die Aufführung einer Oper oder eines Oratoriums rund um eine biblische Figur hat beim Festival Retz bereits Tradition. Von 6. bis 23. Juli stehen das Retzer Land sowie das benachbarte Tschechien ganz im Zeichen der Musik und Literatur. Die Menschheit steht vor einer der größten Herausforderungen der Zivilisationsgeschichte: der sozial-ökologischen Transformation des globalen Wirtschaftssystems. Dieses Thema der Zerstörung der natürlichen Lebensgrundlagen, die in Hass, Demagogie und letztlich in gewalttätige Auseinandersetzungen münden kann, wird in der Inszenierung aufgegriffen. Kontakt zwischen Kirche und KulturBesonders am Festival Retz ist nicht nur die Vernetzung mit Tschechien, sondern auch ein guter Kontakt zwischen Kirche und Kultur, wie Pfarrer Clemens Beirer im Gespräch mit dem „Sonntag“ erzählt. Die Tradition, biblische Opern und Musikstücke in Retz aufzuführen, komme von der Faszination, die biblische Stoffe ausübten, sagt der Seelsorger: „Das Festival Retz hat hier eine Marktlücke gefunden.“ Alljährlich hält Pfarrer Clemens Beirer im Rahmen des Festivals einen Vortrag rund um das Thema des biblischen Bühnenstücks. Heuer spricht er über „Gottes Schöpfung“ mit Bezügen zur biblischen Gestalt des Elias. Fünf Mal wird das Oratorium „Elias“ aufgeführt, Premiere ist am 7. Juli. Weitere Termine sind der 9., 14., 21. und der 23. Juli. Infos und Tickets unter www.festivalretz.at.