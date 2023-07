Dorfstetten: Passionsspiele als Großevent

„Ich bin das Brot des Lebens“. Diese Worte spricht einer der beiden Jesus-Darsteller bei den Passionsspielen in Dorfstetten. Da Gerhard Göbl im „Brotberuf“ Bäcker ist, ist das natürlich sehr passend. Straßenmeister Josef Höbart ist der zweite Jesus-Darsteller. Doch nicht nur die zwei Jesus-Darsteller – der ganze Ort bereitet sich derzeit auf die Passionsspiele vor.

250 Mitarbeitende, davon über 120 Darstellende, wirken mit. Darunter sind viele Kinder und Jugendliche. Die Passionsspiele finden alle sechs Jahre statt, 2020 mussten sie wegen Corona abgesagt werden.

Intensive Bibelbeschäftigung

„Während der Vorbereitungen beschäftigen sich die Familien intensiv mit der Bibel, es wird viel über die Heilige Schrift gesprochen“, erzählen die Dorfstettner beim Besuch von „Kirche bunt“. Viele bereiten sich akribisch vor.

Doch wie kam es überhaupt zu diesem besonderen Projekt? Von einem Besuch einer Gruppe Dorfstettner bei den Passionsspielen in Oberammergau war einer der Mitreisenden so sehr begeistert, dass ihn der Gedanke an ein eigenes Passionsspiel in Dorfstetten nicht mehr losließ. Er erzählte diese Idee weiter und überzeugte: bereits 1988 begannen die Vorbereitungen für das erste Spiel im Jahr 1990. Ab 1990 war Dorfstetten im südlichen Waldviertel dann mit seinen 650 Einwohnern ein Passionsspielort. 1996 wurde schließlich beschlossen, die Passion alle sechs Jahre aufzuführen und die Botschaft Christi so in die Welt zu tragen – das erklärte Ziel der Aufführungen.

Die Passionsspiele feiern am 9. Juli Premiere, bis zum 12. August wird jeweils Samstag und Sonntag gespielt. Karten und nähere Infos gibt es unter www.passion.dorfstetten.at.