Therapeutin empfiehlt: "Mit dem inneren Schweinehund Gassi gehen"

Etwas mehr als Hälfte der Österreicher sind übergewichtig oder sogar adipös. Aus der Medizin wisse man, dass schon eine geringe Gewichtsabnahme häufig die Blutfette, wie das Cholesterin und die Triglyzeride, im Blut senken können, und damit auch das Herzinfarkt-, Diabetes- und auch Krebsrisiko verringern. Dafür sei eine ausreichend, regelmäßige Bewegung ein wichtiger Baustein, sagt "Tut gut!"-Geschäftsführerin Alexandra Pernsteiner-Kappl.

Mit dem neuen Schwerpunkt Bewegung diesen Herbst und Winter und einer Infokampagne unter dem Motto "Gemmas an, gemma in Bewegung!" will die Landesgesellschaft für Gesundheitsvorsorge die NÖ-Landsleute dabei unterstützen, sich auch im Alltag mehr zu bewegen. Ziel sei es, lange gesund leben zu können und auch im Alter möglichst gesund zu sein, sagt Pernsteiner-Kappl. "Für Diagnosen, Therapien und Heilung haben wir die 27 Landes- und Universitätskliniken in Niederösterreich. Bei Tut gut! geht es darum, viel früher anzusetzen und aktiv Krankheiten zu verhindern und die eigene Gesundheit zu fördert", sagt Landesrat Martin Eichtinger.

"Gemmas an!" - unter anderem soll ein Gewinnspiel die NÖ-Landsleute zu mehr Bewegung animieren. Foto: Norbert Oberndorfer

Neben der bekannten WHO-Empfehlung von 10.000 Schritten am Tag kommt in Österreich besonders die Alltagsbewegung viel zu kurz. "Da liegen wir derzeit im Mittelfeld. Bei Bewegung in der Freizeit sind wir hingegen sehr aktiv auf und liegen Platz eins", sagt Eichtinger. Aufholbedarf gebe es vorallem am Arbeitsplatz. "Stehen statt sitzen, Stiegen steigen statt Lift fahren, kürzere Strecken zu Fuß gehen, beim Telefonieren herumgehen und ein paar 100 Meter zu Fuß gehen zum Arbeitsplatz", empfiehlt Eichtinger. Er steige selber mehrmals am Tag die Stiegen in den 5. Stock in sein Büro hinauf.

Neben der täglichen Bewegung seien mindestens zweieinhalb Stunden Bewegung bei mittleren Intensivität pro Woche wichtig - egal ob aktives, intensives Gehen, Wandern, Rad fahren, Nordic Walking, Tanzen, Schwimmen oder Laufen. "So, dass man gerade noch sprechen, aber nicht mehr singen kann", sagt Eichtinger.

Kostenlose Webinare und Infos

Ob die "Tut gut!" Bewegungspyramide, die über 200 "Tut Gut!" familienfreundlichen Wander- und Schrittewege, das Programm "Bewegte Klasse", das seit über 25 Jahre mehr Bewegung für Schülerinnen und Schüler wie auch Pädagoginnen in der Grundschule und Sekundarstufe 1 bringt, oder die Programme Vorsorge aktiv junior (von 6 bis 17 Jahren) und Vorsorge aktiv für Erwachsene: Die Landesgesellschaft bietet eine Fülle an Initiativen, Webinaren, Broschüren, Infos und Beratung auf ihrer Website an, um ein Mehr an Bewegung zu kultivieren. "Das Besiegen des eigenen Schweinhundes ist ein wichtiges Ziel, das ein mehr Lebensqualität bringt", ist sich Pernsteiner-Kappl sicher.

Als erste Schritte empfiehlt eine "Tut gut!"-Bewegungstherapeutin mit dem inneren Schweinehund "einfach mal Gassi zu gehen". Ob das Strecken in der Früh beim Fenster öffnen, oder bei jedem Gang zum Kühlschrank davor 5 mal die Knie zu beugen, im Büro das am weitesten entfernte WC aufsuchen und jedenfalls einmal pro Stunde aufstehen und drei Stockwerke raufgehen - das aktiviert bereits die Botenstufe, sagt die Therapeutin.

Gewinnspiel für mehr Bewegung

Als Anreiz verlost die Landesgesellschaft für Gesundheitsvorsorge 4.444 "Tut gut! Bewegungspackages" im Rahmen eines Online-Gewinnspiels. Die Pakete beinhalten einen Folder mit Bewegungstipps, die NÖ-Wanderbox mit 80 Wanderwegen und passende Wandersocken nach dem Motto "Wir manchen uns auf die Socken".

