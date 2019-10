Ein großes Publikum sind Thommy Ten und Amélie van Tass mittlerweile gewohnt. Immerhin tritt das Zaubererduo weltweit mit magischen Shows auf. Kurz vor der Deutschlandtournee durften der Kremser und die Hofstetten-Grünauerin, Bezirk St. Pölten-Land, nun in der "Ellen DeGeneres Show" zaubern.

Rozman Comedian und Schauspieler Howard Mandel (im Bild rechts) durfte als Gastmoderator der "The Ellen DeGeneres Show" die beiden Niederösterreicher Thommy Ten und Amélie van Tass willkommen heißen.

Normalerweise moderiert der ehemalige Serien-Star Ellen DeGeneres durch die Show. Dieses Mal ließ sie sich jedoch von Schauspieler und Comedian Howie Mandel vertreten, der die Illusionen von "The Clairvoyants", wie sich van Tass und Ten in Amerika nennen, hautnah miterleben durfte.

Tournee durch Österreich

Schon vor drei Jahren sind "The Clairvoyants" bei Ellen DeGeneres aufgetreten. Dieses Mal sei alles ein wenig hektisch gewesen, heißt es vom Management der beiden. Nächste Woche startet nämlich schon die Deutschland-Tournee. Außerdem stehen die Magier, die sich heuer verlobt haben, mitten in den Vorbereitungen für das komplett neue Programm „Zweifach zauberhaft!“.

Thommy Ten Die Vorfreude war groß: "The Clairvoyants" zauberten in Los Angeles.

Und auch zur Weihnachtszeit kommen van Tass und Ten nicht zur Ruhe. Da touren sie in den USA mit einer Weihnachtsshow. Fans bei uns im Land müssen sich übrigens gar nicht mehr so lange gedulden. Das Zauberduo tourt ab Ende Jänner durch Österreich. Die ersten drei Termine der neuen Tournee führen die Niederösterreicher auch nach Niederösterreich: Am 31. Jänner und am 1. Februar spielen sie in St. Pölten im VAZ und am 2. Februar in Wiener Neustadt in der Arena Nova.